"Mocosos": un cuento breve para cortar la semana

Danielito, José María y Federico, entraron roñosos como todas las tardes; sus caras estaban manchadas de barro al igual que sus piernas, ropas y todo. José María tenía incluso barro en el pelo; y de los tres pendían tres hilos verdes de sus narices; que no paraban de moquear. Alegres entraron y disciplinadamente se quitaron ropas en el patio a fin de no ensuciar todo. La mamá, una madre como muchísimas; con amor llenó la bañadera sin antes pegar un par de gritos para que los mocosos no diseminaran la suciedad.

Los tres habían barriado, jugado al fútbol y a los soldados por el barrio. Perros y niños jugaron sin parar, incluso durante un chubasco que no fue tenido en cuenta en medio de un juego de la mancha. Danielito se agarró a puñetazos con Lucho, un pibe con demasiados conflictos familiares. Todo terminó en abrazos y más juegos. La verdad es que los niños crecieron, llenos de mocos y expuestos a toda suciedad; pero sanos, sin complejos y listos para una vida dura.

Los niños crecieron, llenos de mocos y expuestos a toda suciedad; pero sanos y listos para una vida dura. Foto: MDZ.

En el año 2019, Juancito Villafañe Orué, jugaba con su “tablet’’ sin parar; solo una vez por semana iba al tenis a aprender un deporte que nunca le interesó. Juancito era impecable y parecía más un oficinista, siempre predecible y sistemático; pero sin una alegría o una tristeza.

El colegio de Juancito prohibió los maníes y los productos lácteos por el peligro de las alergias. El huevo también fue prohibido dos meses después y finalmente, cuando Javier Cortúzar murió atragantado por una semilla; finalmente, se prohibieron todo tipo de frutas.

Su mamá Olga, que era vegetariana y empíricamente anímica; le daba un cocktail de vitaminas todas las mañanas y le ponía demasiado abrigo; luego religiosamente comenzaba sus clases de yoga. Juancito rara vez salía de su casa; con su “tablet” conoció el fútbol, las cruzadas e incluso hizo política para una ciudad virtual.

El libro de poemas 28 poemas de amores, amoríos y cruces.

Cuando llegó la pandemia del 2020; Juancito murió lleno de cables y con un respirador alemán en un hospital de lujo en pleno Belgrano. Sus padres faltos de fe y sentido común nunca entendieron como un niño tan sano sucumbió al lento y silencioso asesino de origen chino.

Al final, los mocos verdes lo dijeron todo; y los picados de barrio, poco a poco comenzaron nuevamente a embarrar los hogares; a pesar de la pandemia y el pánico de la mayoría.

Lautaro Capri.

* Lautaro Capri es un autor de cuentos de ficción y poemas. Ha publicado también un libro de poemas 28 poemas de amores, amoríos y cruces.

Sus obras se encuentran publicadas en amazon version electronica. La version impresa se puede solicitar a vasktoran@hotmail.com