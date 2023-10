"No vale nada lo que hago": la desilusión del nene de las tortas que se volvió viral

Joaquín Nahuel se volvió conocido gracias al trabajo de pastelería que compartía en sus redes sociales. Con sus publicaciones, y sus ganas de seguir mejorando, el pequeño de 11 años conquistó el corazón de miles de personas y hasta Wanda Nara llegó a encargarle una torta en su momento de mayor popularidad.

Sin embargo, durante las últimas horas el pequeño Joaquín expresó su desilusión al ver que su trabajo no rinde y que ya no vale la pena seguir tomando pedidos. "No vale nada lo que hago", se lamentó el niño, quien hizo su descargo en redes sociales por los altos costos de la materia prima para hacer sus tortas.

En su cuenta de Instagram, Joaquín detalló el dinero que gasta en preparar las tortas que vende y reveló la cantidad de plata que pierde entre ingredientes, logística y el resto de la materia prima.

"Miren gente, me sale $8960", escribió en un principio el nene que el año pasado tuvo un emotivo encuentro con Damián Betular. El fanático de Boca explicó que ese es el presupuesto que necesita para realizar apenas dos mini tortas para poder venderlas luego.

Joaquín Nahuel se hizo famoso por sus tortas y hasta Wanda Nara le encargó una

El nene aclaró que cada torta las vende a un precio de entre $2000 y $2500, por lo que las ganancias que saca con las ventas son menos de la mitad de lo que gasta para poder cocinarlas. Y eso sin contar lo que se encarece si el pedido requiere un envío que salga de General Rodríguez, donde vive. “El envío hasta Merlo vale $2500 o $3000, es lo que me cobra un remis acá”.

“Un envío a Capital que es donde tengo más pedidos y pagan lo que vale mi trabajo, vale $10.000 y no me quieren hacer los envíos”, reveló Joaquín en su posteo de Instagram.

Joaquín contó que abandona momentáneamente su emprendimiento porque no le cierran los números

En ese sentido, agregó: “Cuando tengo que comprar materia prima, que tengo que ir a Capital, pago más de $10.000 para traer todo". A raíz de esta situación, Joaquín contó que dejará su gran pasión.

“No vale nada lo que hago, gasto más de lo que gano”, fue una de las frases más fuerte de la triste despedida del emprendimiento que comenzó Joaquín hace aproximadamente dos años. Sin embargo, dejó la puerta abierta para el futuro si consigue que alguien lo ayude con los envíos.

"Ya no van a ver muchas cosas de pastelería, pero sepan que no abandono. Me voy a acomodar por un tiempo y voy a volver ya más preparado. No me abandonen", agregó el pequeño Joaquín en sus historias de Instagram.