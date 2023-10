La mamá de los quintillizos Riganti: "Estoy orgullosa de mis hijos"

El matrimonio compuesto por Rocío André y Claudio Riganti venía con una gran lucha por ser padres, y se les venía negando esa posibilidad. Hasta que un día van al médico y empiezan a llevarse ambos la gran sorpresa de sus vidas. Estaban en gestación 5 hermanitos que venían por los mimos de los Riganti.

Ella recuerda muy bien aquellos años de no abandonar tratamientos y seguir adelante. Hasta ese 6 de febrero de 1992 cuando nacieron los quintillizos y unos días después abandonaban de manera casi triunfal la clínica con sus cuatro niñas y el único varón nacidos a través de un tratamiento de fertilización asistida. El primero que se realizó en el país.

Las etapas se acaban todas juntas.

Esa gran cesárea tuvo el despliegue de una película en el quirófano

Hubo catorce profesionales participando del primer parto con esas características de fertilización asistida. Todas las tapas de los diarios y revistas los tenían. Las grandes marcas habían enviado productos para los niños y sus padres, los programas de mayor rating de la televisión los tuvieron: Susana Giménez en su living y Mirtha Legrand en su mesa.

Dialogamos con Rocío André acerca de esos primeros años y cómo fue convertirse en una super mamá de sus 5 hijos.

-¿Hola Rocío, cómo ves la vida tuya y la de tus hijas con el paso del tiempo?

-Esa mamá, acá está, feliz, ya los chicos volaron del nido, ya es otra vida, empezó otra etapa de mi vida, así que estoy para contar realmente que se puede, que se sobrevive, y sobre todo en este país. También, acá estamos muy felices con la vida de cada uno de mis hijos. Cuando los chicos empezaron el colegio, debo reconocer que para algunas cosas la multiplicidad es complicada, pero para otras no, porque las etapas se acaban todas juntas, por ejemplo, la de los pañales, y sobre todo en los primeros tiempos.

-Cuando empiezan los 5 en el jardín, en sala de dos, yo tenía tres horas libres por día, era como ir a París.

-La felicidad de decir, qué hago con mi vida, ay, puedo ir a jugar al padel, puedo reunirme con alguna amiga a tomarnos un cafecito. Qué bárbaro, sí, sí, qué bárbaro.

-¿Cómo fue el periodo del embarazo, como te preparaste mentalmente para lo que venia?

-Me llevó mucho tiempo y mucha angustia lograr el embarazo, fueron siete años muy bravos, porque mi formación es de maestra jardinera, toda la vida me dediqué a los chicos, y yo veía panzas en el jardín donde yo trabajaba como maestra, y nunca la mía, nunca llegaba a mi panza. Esa ilusión que tenemos todas las mujeres, que queremos ser mamás, porque desde que tengo uso razón quiero ser mamá, y entonces fue bastante complicado, fueron siete años muy largos, que me lo entenderán todas las mujeres que han pasado por lo mismo, o que estén pasando por lo mismo. Entonces, cuando se logra el embarazo, mi felicidad era tan grande que quería hasta publicarlo en los diarios.

Al mes de estar embarazada empiezo con pérdidas, y eso fue el caos otra vez, y pensar que, no hay caso, no me puedo embarazar, otra vez llanto, angustia, quince días, lloré sin parar, porque no había forma, era muy pronto, no se podía hacer una ecografía tan rápido, entonces cuando llega el ecografista, que esto fue la sexta semana, y se pasó un rato largo para poder abrir la boca, para decir lo que estaba viendo, pobre hombre. porque "cómo les explico estos primerizos que es lo que estoy viendo".

Entonces empieza diciendo, van a contar conmigo, cada círculo oscuro es un saco gestacional, adentro van a ver un puntito blanco, es el embrión, entonces pensé, evidentemente hay embarazo, yo ya me puse contenta, ahora cuando íbamos por el cuarto, contando el cuarto, llegábamos al quinto. El papá de los chicos desmayado al lado mío, y yo feliz, yo recontra feliz porque era una inconsciente absoluta, porque nadie, antes de ser mamá, papá, nadie tiene idea a lo que se expone, nadie, es imposible. Claudio Riganti y sus hijos.

-Desde entonces, todos esos meses, en reposo absoluto, ¿no?

-Sí, super reposo total, o sea que mi embarazo fue así, reposo absoluto, hasta que Franco, que era el único varón, decidió que quería nacer, rompió bolsa, y entonces empezó todo el parto, y el pobre estaba, él estaba abajo de todo, de las cuatro mujeres, él estaba sobre el cuello del útero, entonces por eso empezó el mecanismo de parto, ahí fui a cesárea, ahí nacieron los chicos en ocho minutos, ya estaban todos afuera y ya controlados y todo eso, y todo fantástico, la verdad que fue una experiencia maravillosa, porque todo salió bien, los chicos sanísimos, siguieron para adelante, o sea, primero incubadoras, pero a los 35 días ya los pudimos tener en casa, así que por ese lado todo fantástico, no me puedo quejar de nada, ni me voy a quejar nunca, mi mamá me decía, "no puede ser Rocío, no puede ser, vos saliste en la tele y parece que todo está bárbaro", yo le decía, mamá estoy feliz, porque mis hijos son sanos, porque está todo bien

-¿Hubo comercios y empresas que los ayudaron los primeros tiempos?

-Tuvimos una muy buena ayuda en ese momento, había empresas particulares, que se acercaron, ayudaron, en ese momento fue Topkey, una cadena de farmacias, que ya no existe más, que justo tenía cinco letras, por los cinco chicos, y nos ayudó con pañales, con una camioneta, con el dinero que hacía falta para pagar a las niñeras, necesitábamos personal 24 horas al día, en fin, fue todo con suerte y con mucho cariños por mi familia. Tengo cinco hijos que son cada uno más maravilloso que el otro.

-¿Cómo vivís cada día de la madre?

-Cada día es maravilloso, por que tengo cinco hijos que son cada uno más maravilloso que el otro, como personas, como seres humanos, no lo puedo decir con palabras, porque me quedo corta siempre, tienen también un papá maravilloso, porque cuando decis pobre mamá, pero también hay que pensar pobre papá, lo que tuvo que hacer y lo que tuvo que remar y sigue remando para darle a los hijos todo lo que ellos necesitan

-¿Si bien vos y Claudio están separados, como se llevan como familia?

-Si bien hace tiempo que estamos separados, pero de todas maneras la verdad que la familia funciona, somos muy unidos y siempre presentes los dos, papá y mamá.

-¿Como los describís a cada uno, a sus 31 años?

-Cada uno está bien en lo suyo, que cada uno pudo hacer una carrera, terminar y ya, volar, cada uno tiene su casa, viven independientemente, hay una que se casó. Todavía no soy abuena ya que no pueden ver un chico ni a kilómetros de distancia, no sé si tiene que ver con el hecho de haber sido tan intensa la infancia, con tantos hermanos a la vez, pero no, entre ellos son tan unidos que, por ejemplo, las cuatro mujeres este año se fueron juntas a conocer San Juan, y organizan, viajes por su cuenta, juntas. El varón más con amigos, porque me ha quedado solito, claro, es como bendito entre las cuatro, a esta altura no pueden irse los cinco juntos. Tengo un plan quiero un viaje con ellos, en algún momento que podemos ahorramos, pero no sabemos qué nos depara el país. Cumple de 5 y cada uno con su torta.

-¿Cuál tu mensaje para este Día de la Madre desde tu experiencia de vida?

-Yo agradezco cuando me levanto y agradezco cuando me acuesto, lo que viví, no es fácil, lo vuelvo a decir, pero salió bien, no sé cómo pero salió bien y siempre con humor y con amor, amor del bueno, ese es el mensaje que tal vez quiera dejar para las familias y para el Día de la Madre, la vida es demasiado corta, hay que saber vivirla día a día, aprovecharla, no enojarse, no vale la pena, hay tantos problemas, miremos un poquito afuera y nos damos cuenta, así que eso, mucho amor en la familia, red de contención que es la mejor.