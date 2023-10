Usaron inteligencia artificial para mostrar cuán difícil es cumplir las promesas de cada candidato presidencial

La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) lanzó un índice de complejidad junto con la Agencia Wunderman Thompson para medir en vivo durante el debate presidencial del pasado domingo, la complejidad de cada propuesta de los cinco candidatos presidenciales, demostrando cuán difíciles de implementar eran.

Según explicaron desde ASDRA, la modalidad utilizada era tuitearles a los candidatos en tiempo real, promesas mucho más simples de implementar. Específicamente, aquellas impulsadas por la asociación con el fin de resolver distintas problemáticas vinculadas a las personas con síndrome de Down.

"Usando Inteligencia artificial, ASDRA pudo analizar en tiempo real las propuestas más relevantes del debate. Cada tuit mostraba en porcentajes lo complicado o hasta imposible que sería llevar a cabo las promesas de campaña, invitando a que los usuarios encuentren un análisis completo de cada una de ellas", expresó la entidad en un comunicado difundido en las últimas horas.

Eliminar el Banco Central, mejorar la educación con vouchers, crear una economía bimonetario, alcanzar el orden fiscal el próximo año, desconocer el acuerdo con el FMI; fueron algunas de las propuestas analizadas con esta tecnología. De esta manera, se aprovechó el debate presidencial y la conversación en Twitter (ahora "X") para lograr una participación activa de los usuarios y exigirles a los candidatos promesas más fáciles.

Usando Inteligencia artificial, se analizó en tiempo real y en porcentaje lo complicado de poder llevar a cabo las promesas expuestas en el debate. Imagen: ASDRA



El trabajo realizado por la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina fue parte de la campaña "Síndrome electoral", que comenzó a inicios del año 2023 con el objetivo de pedirles a los políticos que cumplan con las promesas que ASDRA viene reclamando hace más de 10 años. La acción contó con visibilidad en medios gráficos y en vía pública a través de 80 kioscos digitales y cuatro kioscos digitales Max.

En concreto, se piden cuatro medidas concretas.

Crear una Ley de Apoyos Personales

Se busca que se de cumplimiento con el Artículo N°19 de la Ley 26.378 que reconoce el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. El objetivo es que todas las personas con discapacidad puedan tener un acompañante que preste apoyo humano para ayudarlas a realizar sus actividades.

Tener una base de datos oficial

Exigen tener estadísticas oficiales acerca de las personas con síndrome de Down que viven en la Argentina, ya que en la actualidad no existen datos actualizados sobre esta población; y sin datos, "no hay información para que el Estado las reconozca ni garantice sus derechos", expresaron desde ASDRA.

Contar con educación inclusiva de calidad

La asociación enfatizó la necesidad de que se redoblen los esfuerzos para terminar con la exclusión en las escuelas comunes y lograr una educación inclusiva en todos los niveles, ya que 45,2% de estudiantes con discapacidad asisten a escuelas de la modalidad de educación especial, por las dificultades que establecen escuelas comunes para su acceso.

Sanción de una nueva Ley de Discapacidad

Desde ASDRA solicitan una nueva Ley que esté ajustada al Modelo Social de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Un proyecto fue enviado al Congreso hace más de un año, que elaboraron organizaciones de todo el país, con aportes a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

"Es hora de que la agenda de las personas con síndrome de Down en particular y con discapacidad en general sea parte de las plataformas de los candidatos y de las políticas públicas. La Argentina aprobó la Convención Internacional sobre las Personas con Discapacidad en 2008 y todavía tenemos mucho por hacer para lograr la plena inclusión en los distintos ámbitos", dijo Valeria Follonier, presidenta de ASDRA. Más información sobre esta campaña en www.asdra.org.ar y en https://sindromeelectoral.asdra.org.ar/