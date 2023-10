Un hilo viral mostró como en 30 segundos la IA puede reemplazar un trabajo clave

La creciente influencia de la inteligencia artificial (IA) en el mundo laboral ha suscitado tanto interés como temor debido a su capacidad para desplazar a los trabajadores humanos en diversas industrias.

Un reciente hilo en Twitter titulado "¿RIP los diseñadores de sitios web?" llamó la atención de los usuarios en la popular red social al presentar un sorprendente ejemplo de cómo la IA está revolucionando el diseño de sitios web.

El usuario de Twitter Alejandro Martinez (@copyelpadrino) desencadeno un debate viral con su hilo sobre la creación de sitios web profesionales en cuestión de segundos gracias a la IA.

Noticias Relacionadas Hizo un hilo de twitter con ideas de regalos para el Día de la Madre y se sorprendió por una de las propuestas

Martinez reveló una plataforma llamada "Durable.co" que, según afirma, permite a cualquier persona crear un sitio web profesional sin necesidad de conocimientos previos en diseño web.

RIP los diseñadores de sitios web?



Con la IA, puedes crear tu sitio web profesional en 30 segundos sin ningún conocimiento previo.



Aquí te mostramos cómo puedes crear un sitio web profesional con la IA en un abrir y cerrar de ojos : pic.twitter.com/rYkM7hwlWh — Alejandro Martinez | IA (@copyelpadrino) October 11, 2023

En su hilo, Martinez guía a los usuarios paso a paso a través del proceso. Primero, se dirige a Durable.co y selecciona la opción "Generate your website" y luego "Get started". A continuación, los usuarios pueden elegir el tipo de actividad de su empresa, ingresar el nombre de la misma y hacer clic en "Next".

Tras un breve período de espera, el sitio web está listo para su uso. Los usuarios tienen la opción de personalizarlo según sus preferencias o regenerarlo en tan solo 30 segundos.

El hilo de Martinez concluye con una invitación a los emprendedores a hacer clic en el enlace proporcionado para obtener "el sitio web de tus sueños". El perfil de Martinez se presenta como un defensor de enseñar a los emprendedores a aprovechar la IA para generar ingresos significativos.