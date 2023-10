La medida que tomaron las agencias de viajes tras la corrida del dólar

La corrida cambiaria de la última semana impactó fuertemente en todos los rubros. El turismo no fue la excepción y las agencias de viajes tomaron fuertes determinaciones respecto de los depósitos en pesos que venían asegurando a sus clientes desde hace meses. Desde el sector aseguran que atraviesan una complicada realidad producto de los movimientos de la moneda paralela.

Es que no solamente el temor está generado por la última variación del dólar sino también por lo que suceda el 23 de octubre, el día después de las elecciones, con una posible devaluación del peso tal y como sucedió una vez que finalizaron las PASO. Lo cierto que ante esas posibilidades, las agencias de viaje comenzaron a suspender la venta de servicios al exterior en pesos y exigen el pago en dólares o transferencias para cerrar las operaciones. El fenómeno se da en todo el país.

La medida está vinculada al mecanismo interno de pagos del sector, los que, en algunos casos, pueden demorar más de cinco días hábiles en consolidarse y, por lo tanto, entrar en período de riesgo. "La dificultad deviene que entre la recepcion de los pesos y la efectiva transferencia al exterior en dólares, los trámites bancarios requieren a veces varios dias y pueden producirse modificaciones muy perjudiciales para los operadores. Por eso se aseguran recibiendo y transfiriendo en dólares", comentó Ricardo Becacceci, nuevo presidente de la Cámara de Turismo de Mendoza.

A su vez, desde la Asociación de Agencias de Turismo de Mendoza aseguraron: "Hacia este fin de semana ya se planeaban estas medidas por lo que se están demorando en darse los pagos al exterior, que es donde como operador terminás haciendo el cambio. Y con las medidas de unificación de cambios y volvieron a activar el 25 del dólar Qatar, generó demoras extras no previstas en los sistemas de los bancos y eso hizo que los operadores y las agencias adelantemos la medida".

Mauricio Ruiz, quien forma parte de la comisión de la entidad mencionada, dijo a MDZ: "Desde el miércoles dejamos de recibir pagos en pesos. Esto es por un traslado en la cadena ya que uno toma un cambio en pesos y hasta que no sale el pago al exterior días hábiles después o finalmente no se hace, nosotros como agencia nos tenemos que hacer cargo y asumir todos los riesgos de la diferencia cambiaria. Y ahí está el problema, pone a las agencias en una situación difícil, con un gran perjuicio porque básicamente le estamos diciendo al cliente que no le podemos vender salvo que vengan con dólares que es lo más inusual".

Y remarca que la situación atraerá una "baja drástica" en las ventas de viajes para las agencias y la "imposibilidad" de pagar los saldos de los clientes por la incertidumbre y los obstáculos operativos para poder hacer los pagos en tiempo y forma.

Distintos lectores de MDZ manifestaron a este diario que algunas agencias conocidas por sus viajes a Disney para las quinceañeras, como lo es Rispoli, ya comunicaron sobre esta medida a los clientes durante la semana. "Debido al actual contexto de incertidumbre cambiaria y condiciones de pago restrictivas impuestas por nuestros proveedores, queda suspendido hasta nuevo aviso el cobro en pesos", informaron desde esa empresa durante esta semana en la que reinaron las dudas e incógnitas respecto de las decisiones económicas en cuanto a viajes, inversiones y compras.

Durante la semana, el presidente de la Cámara de Turismo de Mendoza dialogó con MDZ y aclaró que la suba del dólar "beneficia al turismo receptivo", por algo durante los fines de semana se ve que todas las ciudades/provincias limítrofes están abarrotadas de turistas que llegan para hacer compras. Pero aclaró por otro lado que "daña al turismo emisivo", ya que cada vez costará más hacer turismo en cualquier lugar del país o del mundo por el hecho de que cada vez costará más.

"Todas estas modificaciones que se producen en el dólar, repercuten sobre el turismo receptivo y emisivo Es decir, la gente que sale de nuestro país va a verse afectada porque el valor del dólar frente a determinados servicios se le ha incrementado ese 20% que también pasó a incrementar la percepción", comentó Becacceci.