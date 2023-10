¿La suba del dólar beneficia o perjudica al turismo?

Este martes el dólar alcanzó la suma histórica de mil pesos y los diferentes sectores del mercado se vieron sucumbidos por la noticia. Entre estos, el ámbito turístico está expectante a cómo impacta esta alza en el precio del cambio internacional en su funcionamiento. La provincia de Mendoza destaca y se vale del servicio turístico para aumentar el ingreso de capital, pero con la desmedida situación económica que atraviesa el país está obligada a prestarse a modificaciones en sus servicios.

Ricardo Becacecci, presidente de la Cámara de Turismo de Mendoza, dialogó con MDZ Radio 105.5 FM y analizó los posibles beneficios y damnificaciones que puede padecer este sector: "Todas estas modificaciones que se producen en el dólar, repercuten sobre el turismo receptivo y emisivo Es decir, la gente que sale de nuestro país va a verse afectada porque el valor del dólar frente a determinados servicios se le ha incrementado ese 20% que también pasó a incrementar la percepción".

"Desde el punto de vista práctico, hay una cantidad de servicios que se pueden pagar con ese tipo de dólar y otra cantidad que, lamentablemente por las razones de restricción de transferencia y por todas las dificultades que hay con el manejo del pago en el exterior, muchos operadores ya han optado por solamente recibir dólares para ciertos servicios, es decir, todo lo que sea transporte aéreo, cruceros, entre otros. Hay una gama de servicios que se pueden seguir pagando pesos al cambio del dólar vigente según las disposiciones del gobierno", sumó.

Respecto a cómo afecta este aumento del precio del dólar a los turismo emisivo, comentó: "En este tema no todos toman la misma decisión, es decir, hay algunos que ya tienen comprometido su viaje por razones personales, entonces esa persona prácticamente no tienen mucha opción. El resto, hay algunos que lo postergan u otros que directamente optan por elegir algún otro destino. Hay múltiples decisiones que toman los turistas. El interés se mantiene siempre constante porque evidentemente los servicios que se prestan en determinado lugar en el exterior son del agrado y del atractivo suficiente. Pero estas condiciones generales, no solamente esto del dólar, porque es un tema transitorio, pero la situación económica general es la que a veces tiene una incidencia definitiva sobre la decisión de viajar".

El turista se plantea la conveniencia del pago en dólares.

Además, explicó qué repercusiones existen para el turismo receptivo provincial. "Hoy el nivel de ocupación de hoteles y de prestaciones en general tienen una incidencia importante en turistas extranjeros, fundamentalmente el proveniente de Brasil y de países limítrofes. Entonces, todo esto está repercutiendo en un mejor movimiento para todo el sistema, no solamente los directamente vinculados al turismo, sino los indirectos. Es decir, el comercio, proveedores de insumos, en general hay un beneficio directo para incrementar el movimiento".

"Lo que hace falta es que el turismo sea realmente política de Estado, esto implica ejercer una cantidad de obras que hace 50 años se vienen postergando. En la misma medida en que no se adecue todo el sistema, perdemos posibilidades, lo que hemos vivido esta temporada de invierno ha sido un desastre en el área de montaña. Todo es básicamente producto de la imprevisión de muchos años, no es un tema actual, lo venimos hablando de hace 20 o 30 años y que no tiene solución", argumentó refiriéndose a las mejorías que deben realizarse para reactivar el sector turístico mendocino.

Y concluyó: "Estamos con una buena cantidad de vuelos desde el exterior, por supuesto que en esto se crea también la posibilidad de incrementar el nivel de ocupación. Es decir, actualmente los vuelos están volando completos, lo cual da una pauta de que si se pudieran incrementar habrían más posibilidades de ocupación. La conectividad es la que da el desarrollo turístico".