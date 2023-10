Tiene 15 años y busca una familia: "Mi mamá no me va a querer más"

A los 15 años Lucio tiene un sueño: encontrar una familia que lo adopte. Él ya recorrió todos los hogares de la provincia de Corrientes, pero no pierde las esperanzas de que alguien lo elija para integrarlo a su vida. Pasó su vida en el intento de que su mamá pueda criarlo como a cualquier niño, pero eso no sucedió. “Un día le dije a la jueza: mi mamá no me va a querer más. Siempre me dice que va a cambiar y no lo hace. Y bueno ya está, si ella no me quiere, otra gente lo hará”, relató el joven.

"Lucio, está sentado y nervioso, con el hombro y la cabeza gacha, le cuesta mirar a los ojos. Por momentos la voz se le quiebra, al rememorar su vida, que como la de tantos niños y adolescentes, no ha sido fácil. Está plagada de promesas incumplidas de sus seres más amados que lo llevaron una y otra vez a los distintos Hogares que recorrió: Tía Amanda, Domingo Savio y ahora, el Miguel Magone", contaron desde el Poder Judicial correntino.

"La frustración le recorre el rostro al contar que fue él quien le pidió a la jueza que quería buscar una familia que lo quiera de verdad. La juez de Familia, Niñez y Adolescencia N°4, doctora Carolina Macarrein lo escuchó y lo entendió, ya que fueron muchos los intentos que se hicieron para que Lucio viva con su mamá, con otros parientes, pero ninguno está capacitado para cuidarlo y protegerlo", agregaron.

Fue por esto que la doctora Macarrein llamó a Convocatoria Pública, abierta y nacional para buscar en todo el país una familia para Lucio y su adopción está disponible para quien quiera aplicar e intentar el vínculo.

Un gran alumno y jugador de ajedrez

Lucio está en cuarto año del Colegio Hipólito Irigoyen, es un excelente alumno, hace sus tareas y no falta nunca a clases. En sus tiempos libres va al gimnasio, juega ajedrez y voley y le encanta compartir con amigos. “Mi materia preferida es la Biología y cuando termine el secundario quiero seguir esa carrera en la universidad”, explica con decisión y esperanza.

Video: el emocionante pedido de Lucio

Muchos hogares y poca familia

Su vida transcurrió entre el intento de que su mamá lo pueda criar y la entrada y salida de Hogares. “A los 6 años entré al Tía Amanda, a los 7 y 8 al Domingo Savio, a los 10 volví al Domingo Savio y desde los 13 años que estoy acá (haciendo referencia al Hogar Miguel Magone)”, cuenta Lucio.

Sobre cómo tomó la decisión de buscar una familia que lo quiera, comentó con la voz quebrada y los ojos llorosos “Mi mamá siempre me decía lo mismo, voy a cambiar, voy a cambiar y nunca cambió”. “Y decidí que si no va a cambiar, ya está, y si no me va a querer, listo. Va a haber otra gente que me quiera”, dijo con esperanza el joven que hoy busca una familia que le de todo lo que no recibió durante sus 15 años. Lo que todo niño quiere: amor, contención y acompañamiento.

Convocatoria Pública

La doctora Carolina Macarrein, después de analizar el caso en su totalidad y escuchar a Lucio, llamó a Convocatoria abierta, pública y nacional a las personas o familias que tengan mucho amor para dar y posean recursos emocionales y materiales para cobijar a Lucio. No es necesario que sean personas o familias correntinas, sino que pueden ser de cualquier lugar del país y no necesitan estar inscriptos en ningún lado.

“Lo más destacable de Lucio es que tiene mucha autonomía y sabe lo que quiere para ahora y para su futuro. Me dijo que quería seguir estudiando cuando termine el secundario y tiene infinidad de proyectos, y desea concretarlos con el acompañamiento de una familia que lo quiera”, explicó la jueza, Carolina Macarrein.

¿Cómo hacer para adoptar a Lucio?

Los interesados deberán descargar el formulario de Convocatorias Públicas de la página web: https://www.juscorrientes.gov.ar/wp-content/uploads/rua-ctes/pdf/2019/Formulario-Adopcion.pdf y enviarlo por correo a: registroadopcion@juscorrientes.gov.ar Registro de Aspirantes a guarda con fines adoptivos de Corrientes (RUACtes). Al Correo del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescenc ia N° 4 Corrientes: jfamilianya4-capital@juscorrientes.gov.ar

Consultas al Contacto: 0379 – 4104298 (Registro de Aspirantes) o al teléfono (379) 4104289 (Juzgado de Familia N°4). De Lunes a Viernes de 7 a 13hs.