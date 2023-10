Cuándo son las elecciones para presidente y qué necesito para votar

Este año se elegirá al presidente número 54 de la historia argentina, en lo que será la décima votación presidencial desde el retorno de la democracia, con la caída de la última dictadura militar bajo la presidencia de Reynaldo Bignone y la llegada de Raúl Alfonsín, de la Unión Cívica Radical. Este mitin cívico para elegir al mandatario que reemplazará a Alberto Fernández se celebrará el próximo domingo 22 de octubre, donde puede haber un ciudadano electo o un resultado que deba definirse en balotaje el 19 de noviembre.

Luego de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, quedaron candidateado por el voto popular Javier Milei (La Libertad Avanza), Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), Sergio Massa (Unión por la Patria), Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) y Myriam Bregman (Frente de Izquierda y de los Trabajadores). Lejos de poder hablar de ganadores o un posible balotaje, es importante contar con la información básica para efectuar el voto en la jornada electoral.

Las mesas de las elecciones abrirán a las 8 del domingo 22 y cerrarán a las 18, para luego comenzar con el conteo de votos que dará los resultados de los comicios. Para efectuar un voto, cada elector debe presentarse con alguno de los documentos de identidad habilitados para el ejercicio democrático: Libreta Cívica, Libreta de Enrolamiento, DNI (libreta verde), DNI (libreta celeste) y DNI (tarjeta).

Para que las mesas abran, es obligatorio que haya una autoridad de mesa presente, tarea que no pueden desempeñar los fiscales, sino electores de esa mesa. Aunque se realiza una convocatoria previa, por desgano o causas de fuerza mayor, algunas autoridades no se presentan y puede ser elegido cualquiera de los votantes de esa mesa.

Los ciudadano menores de 18 años y los mayores de 70 no se ven obligados a votar, por lo que no deben justificar su ausencia ni ser multados por no emitir su voto. El resto de los electores deben acudir a las mesas de votación de forma obligatoria y, en caso de no hacerlo, deberán realizar los trámites pertinentes para justificar su ausencia. Son válidas las ausencias en las elecciones presidenciales de Argentina 2023 siempre y cuando el elector se encuentre a más de 500 kilómetros del lugar de votación, se encuentre en el exterior o presente una dificultad de salud debidamente justificada.