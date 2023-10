Un padre tucumano se reencontró con su hija en Mendoza tras 15 años de búsqueda: "Pensé que ya no vivía”

Quince años se pueden volver una eternidad, como fue el caso de Miguel Polonia, a quien la vida lo separó de su hija, Ana María, durante todo ese tiempo. La joven desapareció en Tucumán cuando tenía 19, y el reencuentro se dio en Mendoza el pasado jueves 5 de octubre gracias a la ayuda de un policía.

La muchacha, que tiene un retraso madurativo, vivía en la ciudad de Famaillá junto al hombre. Su paradero fue una incógnita hasta 2023 y el tucumano desde entonces se la pasó recorriendo varias provincias del país pensando que la habían secuestrado para explotarla sexualmente. No había rastros, datos, testigos, nada, hasta que su historia dio un giro el 26 de septiembre.

Aquel día, una familia de la localidad mendocina de San Rafael encontró a la mujer, quien ya tiene 34 años, deambulando por el parque Mariano Moreno. Sin saber cómo había llegado hasta allí, inmediatamente, llamaron a la policía, y cuando el agente Alexis Bustamente arribó al lugar, le hizo un par de preguntas.

Su hija estuvo desaparecida 15 años: el reencuentro en Mendoza

Ana María, lo único que podía decir -en medio de su desorientación- es que era de Tucumán, sin brindar mayores datos. Recién cuando fue sometida al sistema biométrico se determinó su nombre y edad. Según diario InfoYa!, había estado viviendo en el Hogar Divina Providencia de allí durante los últimos 12 años, donde nunca dieron aviso de su presencia.

El policía, a partir de la información que reveló el sistema, logró dar con el padre de ella. La había estado buscando durante 15 años, pasó por desesperación, angustia y miedo. A penas se enteró, Miguel viajó hasta donde estaba su hija y reencuentro tuvo lugar el pasado 5 de octubre. “Apenas me vio, me vino a abrazar y sentí un alivio en mi corazón. Hace 15 años que la estaba buscando y hasta pensé que ya no estaba viva”, contó Polonia, quien regresó su casa, pero esta vez con su hija.