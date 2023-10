Mendoza se unió en apoyo a Israel contra el terrorismo de Hamás

Desde las 19:15 se realizó en la puerta de la Sociedad Israelita de Beneficiencia un acto en apoyo a Israel y en contra del terrorismo de Hamás. Participaron diversas organizaciones como la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Consejo Argentino de Mujeres Israelitas (CAMI) y la Sociedad israelita de Beneficencia de Mendoza.

En un gesto de unidad, muchos asistentes portaron con orgullo las banderas de Israel, manifestando su apoyo a la nación en medio de los recientes ataques de Hamás. La emotividad del evento se hizo evidente cuando, en un gesto de profundo respeto, se observó un minuto de silencio en honor a las vidas perdidas en estos trágicos eventos.

El acto inició a las 19:15 Foto: Maximiliano Ríos/MDZ

Entre los presentes, estuvo el cónsul de Israel en Cuyo, Andrés Ostropolsky, quien en diálogo con MDZ comentó que el acto se realizó para mostrar "solidaridad con el estado de Israel y de presencia humana para decir no al terrorismo".

"Este evento se realizó a cielo abierto porque la DAIA entiende que no es solamente un deber de los judios y los israelíes, es una cuestión global de todos aquellos que estén comprometidos con los derechos humanos. Las pérdidas han sido numerosas y las formas han sido crueles y terribles, los terroristas han publicado fotos burlándose de los cadáveres, de las mujeres violadas de las humilliaciones; esto nos tiene que servir para poder saber que estas cosas no pueden pasar y no pueden seguir pasando", Ostropolsky.

Andrés Ostropolsky Foto: Maximiliano Ríos/MDZ

"Entiendo que los argentinos eran turistas que estaban allá haciendo turismo y ahora se está instrumentando todos los medios para que puedan volver. Está todo a cargo de Cancillería Argentina y con la colaboración del gobierno israelí", agregó.

En representación del oficialismo provincial, dado que el gobernador se encuentra en Panamá, participó el intendente de Capital, Ulpiano Suárez, y la ministra de Salud, Ana María Nadal. "Estamos acompañando a la gran cantidad de vecinos que se han acercado para solidarse con el estado de Israel. No tenemos que naturalizar estas situaciones, recordemos el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania y luego con el tiempo se naturaliza", dijo Ulpiano Suarez a MDZ.

Autoridades del gobierno provincial en el acto Foto: Maximiliano Ríos/MDZ

En un emotivo momento del evento, resonó una canción que aparentemente es muy famosa en Israel, capturando los corazones de los presentes. A medida que los acordes llenaron el aire, muchos se unieron en coro, entonando las palabras con fervor y pasión. Las lágrimas se hicieron presentes en los ojos de algunos, testigos de la poderosa conexión que la música puede crear entre las personas, especialmente en momentos de solidaridad y apoyo. Esta canción no solo evocó la cultura y el espíritu de Israel, sino que también recordó la importancia de mantener la esperanza y la unidad en tiempos desafiantes.

La canción que emocionó a la población Foto: Maximiliano Ríos/MDZ

Al final del emotivo acto, las voces se unieron en un sentimiento de hermandad universal al entonar los himnos tanto de Argentina como de Israel.