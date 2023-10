Ley de Alquileres: qué cambios afectarán a los contratos en Mendoza

Este miércoles por la madrugada la Cámara de Diputados aprobó con 128 votos positivos y 114 negativos las modificaciones en la Ley de Alquileres. Además, suma la media sanción del Senado sobre las variaciones al Código Civil y Comercial de la Nación, respecto a la ley, por el cual se mantienen los tres años de duración del contrato y habilita la actualización semestral en base al coeficiente Casa Propia.

Roberto Irrera, presidente de la Cámara inmobiliaria de Mendoza, habló con MDZ Radio 105.5 FM y explicó qué se espera que suceda a raíz de este anuncio. "Más allá de la ley, el problema es la inflación, porque terminamos con un dólar paralelo a $1.060 y realmente da más que la ley prima esta situación. Esperemos que realmente esta decisión que tomaron sirva para descomprimir el mercado para el beneficio de ambas partes porque sinceramente lo que se busca es realmente que ninguna de las dos partes salga dañada y pueda llevar adelante un contrato como corresponde".

Con estas modificaciones se espera reactivar el mercado.

Actualmente, los propietarios e inquilinos estaban divagando en una incógnita que parecía no tener fin. Irrera afirmó que "con esto también se espera que la oferta aumente, porque en este momento es inexistente. Esta expectativa estaba basada en cambiar los plazos, lo cuál no pasó. Ahora estamos a la espectativa de que el mercado responda para bien y que puede haber oferta para que todos aquellos inquilinos que sinceramente están hoy en esa incertidumbre de no saber si te van a renovar, por cuánto tiempo o cómo, puedan tener su renovación en un contrato normal".

Una de las nuevas incorporaciones en la ley fue el tipo de moneda que se va a utilizar para realizar los pagos del alquiler. Finalmente, se aprobó que los contratos se firmen en pesos argentinos, descartando la posibilidad de incluir dólares como una opción. "La Ley de Alquileres aún vigente decía que los contratos deben hacerse en moneda de curso legal, el dólar no es una moneda de curso legal. O sea que un contrato en dólares es un contrato innominado porque no responde a lo que dice la ley.

"Teniendo en cuenta que la ley es de orden público y que todo aquello que pongamos en un contrato, que no vaya conforme a la ley, sabemos que no tiene valor. Ahora, los propietarios van a estar obligados a cobrar en pesos y colocarlo en el contrato", concluyó el presidente de la Cámara Inmobiliaria de la provincia.