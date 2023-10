La advertencia de los comerciantes mendocinos por la remarcación de precios con el dólar arriba de los $1.000

La incertidumbre reina en cualquier rincón del país producto de una fuerte corrida del dólar blue, que en la jornada del martes logró superar ampliamente los $1.000. Sin embargo, comerciantes mendocinos que operan en el centro pidieron no remarcar precios ya que el blue "no es la variable de ajuste".

En un comunicado oficial, la Cámara Empresaria, de Industria, Comercio, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza (Cecitys) indicaron que no tendría que haber remarcación por la subida del blue en las últimas horas, algo que en muchos comercios sucede de forma diaria ante el aumento de la variable.

"Desde la Cámara Empresaria de Comercio, Industria y servicios (CECITyS) su presidente Adrián Alin, manifiesta su preocupación, que en vísperas de una fecha especial como es el Día de la Madre donde el Sector de Comercio, espera ansiosamente poder incrementar sus ventas y así mantener la sustentabilidad del empleo que tanto cuesta mantener, se vea empañada con supuestas corridas de dólar o aumento de dicha divisa en el mercado del dólar blue que es un mercado chico e ilegal", comentaron desde la entidad.

"Por tal motivo informa a la comunidad que los productos que se venden mantienen el precio estable y las promociones acordadas y con esto poderle brindar una respuesta al consumidor", añadieron en el comunicado.

Adrián Alin, presidente de la institución, dijo a MDZ que: "No hay remarcación, tenemos que salir de esa dinámica. El blue es un mercado chico e ilegal, que no muestra la variable en el comercio. En la previa del Día de la Madre tenemos que mantener el empleo y esto no corresponde".

En las últimas horas se vio un movimiento intenso por el tema Día de la Madre y las ventas para el domingo. Si bien no todas son ventas concretadas, hay mucha consulta en electrónica e indumentaria, rubros que pican en punta para las fechas especiales. La orden es que los precios no se modifiquen y por ahora los consumidores no han notado incrementos por la situación del dólar, aunque en algunos negocios si se percibe la diferencia con los números del día lunes