Devuelvan a Ofelia: el desesperado pedido por los desaparecidos en Israel

"Ojalá nunca hubiese tenido que hacer este video. Gracias a todos los que colaboraron. Los quiero y les estaré eternamente agradecido". El periodista de D-Sports Radio Hernán Feler, cuya tía Ofelia Roitman fue secuestrada presuntamente por el grupo terrorista Hamás en su residencia en la frontera con la Franja de Gaza, en Israel, logró el apoyo de una serie de personalidades del deporte y el espectáculo para un video en el que piden por la aparición con vida no solo de Ofelia sino de todos las personas que permanecen desaparecidas desde este sábado.

El mensaje suma las voces de Diego Milito (exjugador de Racing, ex jugador del Inter de Milán, campeón de la Champions League); Gastón Recondo (conductor de TyC Sports), Magui Aicega (exleona hoy conductora en ESPN), el Carlos el Chapa Retegui (técnico de Los Leones y campeón olímpico, técnico de Las Leonas), Martín Palermo, Roberto Moldavsky, Hernán Castillo (periodista deportivo en radio Rivadavia), Guillermo Barros Schelotto, Marcelo Palacios (periodista deportivo en TyC y en Radio La Red), el cantante de La Mosca, Oscar Córdoba (exarquero de Boca), Gustavo Bou (exdelantero de Racing), Julio Lamas (extécnico de la selección de básquetbol), el Gringo Cingolani y Ariel Rodríguez (periodistas en TyCSports), entre otros.

"Debe ser de los llamados más duros que tengo que recibir y de las entrevistas más duras de mi carrera. Porque es algo que causa mucho dolor, pero que tratamos de afrontar de la mejor manera", aseguró Feler en una entrevista televisiva.

Mirá el video que produjo el periodista Hernán Feler

Indicó que sus tíos en Israel desde 1985, que se fueron con otros familiares pero que ellos fueron los únicos que decidieron quedarse en ese lugar: "Parte de mi familia se fue a vivir a Israel en búsqueda de un mejor pasar y una nueva vida.

Algunos de mis primos viajaron a otros países, pero mis tíos se quedaron allí".

"Mi tío no se encontraba en el lugar de los bombardeo, porque tuvo un episodio de salud. Pero mi tía si estaba allí. Mi primo, Pablo, le escribió a mi tía Ofelia para que se resguarde de los bombardeos en el refugio", comenzó su relato Feler.

El relato del horror

Pero que en un momento sintieron el verdadero terror: "Los refugios son subterráneos, antibomba. No son refugios en los que no se pueda acceder desde el afuera. Mi tía se resguardó allí y estuvo en contacto con mis primos. Hasta que ella le manifestó a ellos que comenzó a escuchar ruidos extraños alrededor del refugio. El último mensaje que mi primo le envió, para que ponga el celular en vibrador y solo se comunique por escrito, quedó en una tilde y allí comenzaron a pensar lo peor".

"El lugar quedó totalmente destrozado. Mi tía y varios cientos de personas más quedaron secuestrados. Se presume que está en Gaza, en manos de Hamás", detalló.

Y agregó que no está culpando a Palestina por lo sucedido: "Hamás no es Palestina y es bueno aclararlo, Hamás es un grupo terrorista que desprecia la vida. No es que hay un odio entre Israel y Palestina".

"Estamos rogando y deseando que nuestra tía esté viva, que no sufra y que pueda reencontrarse con su familia. Hay casos de soldados que han sido secuestrados por Hamás y han estado por años en ese estado. Tengo fe, tengo esperanza y tengo ilusión en que pueda volver a su casa, pero estamos sufriendo mucho por lo que está pasando". finalizó.