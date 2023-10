Coseguro: analizan aumentar el valor extra de la consulta médica

Durante los próximos días tendrán lugar distintas reuniones que servirán para traer novedades en el tema que hace más de un mes complica a los pacientes que se atienden en el sector privado de la salud mendocina. Buscan que se fijen los aumentos bimestrales en el cobro extra de las consultas por la galopante inflación, aunque aún no se definen los montos a cobrar.

El conflicto entre médicos y obras sociales no parece tener punto de retorno. Este miércoles tendrá lugar una reunión de la Mesa de Salud, de la cual forman parte las Asociaciones Médicas y las clínicas, pero en principio no participarían las prepagas. En la misma podría definirse un posible aumento en el cobro extra de la consulta, que actualmente es de $6.000. Algunas obras sociales tienen cobertura respecto de la consulta y los pacientes terminan abonando un coseguro de $1.000 o $2.000, aunque algunas otras no lo hacen y el cliente tiene que abordar el total de la misma.

"Aún no lo tenemos definido", indicaron desde las Asociaciones Médicas a MDZ ante la consulta sobre los nuevos montos a abonar por parte del paciente. Si bien los valores aún no están determinados por la inflación, la intención por parte de los médicos es clara y podría haber definiciones en las próximas horas. La intención es que esa actualización quede determinada de forma bimestral, es decir, que suba cada dos meses. Algunos profesionales indicaron que podría estirarse a los $8.000 o $9.000 la consulta, o al menos eso manifestaron como firme intención desde distintos rubros ante la consulta de este medio, pero aún se mantiene el hermetismo para la definición. Durante los últimos días se supo que en Neuquén, por ejemplo, el copago que se cobra es de $8.000 y es el más alto del país.

Otra cuestión a tener en cuenta es que la última corrida del dólar y la alta inflación que se estima de septiembre (a conocerse el jueves 12/10) puede cambiar los planes en cuanto a números y tiempos.

A su vez marcaron que en el último tiempo han sido "apretados" con ser eliminados de cartillas de algunas obras sociales si cobran el extra en las consultas médicas, situación que repudió el Círculo Médico de Mendoza en un comunicado publicado el pasado viernes.

Por su parte, en cuanto a la nacionalización del conflicto habrá otra reunión clave y será la que mantendrá el titular del Círculo Médico mendocino en la Confederación Médica, entidad que se encargó de respaldar a los profesionales ante el cobro de la consulta y que "comenzó" a nacionalizar el problema, algo que terminó concretándose a mediados de septiembre.

En Buenos Aires la Confederación Médica se reunirá la semana próxima y allí se tratará la actualización del valor de la consulta concretamente. A nivel nacional también se cobra a $6.000 y se preveía un ajuste bimestral que se daría desde noviembre, aunque reconocieron a MDZ que la inflación podría modificar los planes y por ende, acortar ese tiempo.