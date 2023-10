Monos sueltos: el insólito lugar por el que deambulan y qué cuidados tener

Una decena de monos sueltos llamó la atención de turistas, transeúntes y peatones que circulaban por el Cerro de la Gloria. Aunque parezca increíble, esta situación se ha vuelto cotidiana, los animales posan para las fotos, piden comida y se vinculan de cierta forma con el entorno. Especialistas explican que existen peligros del contacto entre personas y estos monos es que, por más domesticados o amigables que parezcan, son animales silvestres. La solución que planifica el Ecoparque.

Según oyentes de MDZ radio y lectores de nuestro medio, esta situación es cada vez más común. "Los monitos andan sueltos, parece que salen del Ecoparque y nadie los busca" contó a este medio una joven que recorrió el Cerro de la Gloria hace unos días. "Había alrededor de 10 monitos y aceptaban la comida de la gente. También, había muchos turistas chilenos, brasileros que estaban bastante sorprendidos y los filmaban", comentó.

No se sabe cómo llegan los monos desde el Ecoparque o si se escapan. Pero la situación, que ya es cotidiana, aunque resulte atractiva para los visitantes del Cerro de la Gloria, puede ser muy peligrosa y puede traer consecuencias, tanto para los animales como para las personas.

Los monos caí o capuchinos son animales que están en semi- libertad desde fines de los 90.

Foto: Gentileza

Un veterinario explicó a este medio que el principal peligro lo tienen los monos, ya que son muy comunes los accidentes en zonas urbanizadas tales como la electrocución por andar por los árboles, los postes, cables y también los accidentes viales. Además, señaló que hay que evitar alimentarlos o que coman de la basura o desechos, ya que, necesitan de una dieta especial.

En líneas generales, el especialista señaló que es importante que las personas no entren en contacto, intenten manipular o capturar a estos monos. Aunque parezca insólito, a veces las personas quieren llevarse a su casa estos animales exóticos y esto puede implicar la reacción agresiva del mismo, con mordeduras o arañazos.

Desde el Ecoparque comentaron que la especie de los monos caí o capuchinos son animales que están en semi libertad desde fines de los 90 aproximadamente. "Son animales territoriales y acá dentro tienen su alimento correspondiente por eso no se van mucho más allá", dijo el director Ignacio Haudet sobre el potencial peligro de que se escapen a los barrios o incluso bajen a la ciudad.

Los monos caí son omnívoros. Se alimentan de frutos e invertebrados.

Foto: Gentileza.

"Lo cierto que están acostumbrados a que las personas les den de comer y comida que no le corresponde como galletas y ese tipo de alimentos", sostuvo Haudet señalando que, si bien son animales amigables, "no dejan de ser animales silvestres por lo que es importante que no se les arrimen, no los toquen, no los alimenten". Este mono es un animal omnívoro, que se alimenta preferiblemente de frutos e invertebrados, aunque algunas veces atrapa pequeños vertebrados, como lagartijas y polluelos de aves, y también se alimenta de otras partes de plantas.

Qué medidas puede tomar el Ecoparque

"En vacaciones de invierno tuvimos que tener un promotor ambiental en la puerta para evitar este escenario tan común. Mucha gente llamándolos para darles de comer y se generaba mucho conflicto por esto. Pero su alimento lo tienen adentro", manifestó el director y sostuvo que para el cuidado de los animales, "en el Ecoparque hay seguridad las 24 horas. En caso de que se visualice algún animal por fuera pueden dar aviso en la guardia".

Desde el Ecoparque explicaron que trabajan para derivar la comunidad caí a una reserva del norte del país.

Foto: Gentileza

La especie de los monos caí o capuchinos no es autóctona de lugares áridos como Mendoza. Por el contrario, los ambientes donde más se los puede encontrar son bosques tropicales y subtropicales, y en bosques de crecimiento secundario.

Por esos motivos, Haudet manifestó que desde hace algunos meses vienen "trabajando en un proyecto para poder hacer la derivación de esta comunidad a una reserva en el norte del país. Son animales que no pertenecen a nuestra fauna por lo que no es un hábitat que les corresponda. Por eso es la necesidad de pensar en un nuevo lugar para ellos".