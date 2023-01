En Córdoba, un museo esconde los tesoros del fútbol y permite revivir el furor del Mundial

Las emociones que dejó el Mundial de Fútbol Qatar 2022 en todos los argentinos aún persisten. Apenas 20 días pasaron desde que la Selección nacional se consagró por tercera vez en su historia campeón del mundo y su capitán Leonel Messi levantó la ansiada Copa.

La sonrisa todavía se dibuja en los rostros de quienes vuelven a ver los goles de la “Pulga” Messi, Julián Álvarez y Ángel Di María, los toques de Rodrigo De Paul, la guapeza del “Dibu” Martínez, el talento de las nuevas generaciones de la mano de Enzo Fernández o Alexis MacAllister. Y no puede dejar de sobrevolar dentro de esas imágenes, el recuerdo y la magia en la cancha de Diego Armando Maradona durante el Mundial de México 86.

Es por eso que este verano, en Villa Carlos Paz, una exhibición de fotos y recuerdos de “El Diez” y otros futbolistas de trayectoria internacional es furor entre los turistas. Las reacciones de muchos de los fanáticos que lo visitan es conmovedora. Es por eso que el dueño de estos objetos que integran la muestra, el empresario y productor teatral Omar Suárez, le dio el nombre que mejor se le ajusta: “El Museo de las Emociones”.

Colección de objetos relacionados con la vida deportiva de Diego Maradona.

Omar Suárez encabeza la revista “Cocodrilo, 10 años” en el teatro Libertad. El empresario, conocido por su local nocturno Cocodrilo, fue amigo cercano de Diego Maradona y compartió junto a él varios meses mientras realizó su tratamiento de rehabilitación en Cuba.

Durante esos años a su lado, conoció a astros del fútbol nacional y también internacional. Y recolectó muchos objetos que se convirtieron en una colección personal que este verano se exhiben en el teatro donde presenta su espectáculo junto a su mujer Denise Cerrone, el mago Tusam, Mariana A y el humorista Agustín Souza.

“La idea del museo nació de esa colección que tenía en mi casa de la Selección argentina y de jugadores como Mario Alberto Kempes del Mundial 78, pero sobre todo de los recuerdos y objetos que tengo de mi vida al lado de Diego Armando Maradona”, explicó Suárez a Mdz.

“Por eso lo llamo ´Museo de Emociones´, porque la gente se encuentra con reliquias de Maradona como el guante blanco que usaba para jugar al golf, la pelota con la que practicaba o el mate que compartíamos en Cuba, por ejemplo”, agregó.

Otros objetos

También el visitante se encontrará con remeras y camisetas de la Selección firmadas, algunas por los integrantes de la ´Scaloneta´ como Messi, Di María o De Paul. También del actual novio de Tini Stoessel se encuentran los botines que utilizó en diferentes partidos.

“La exhibición tiene recuerdos y objetos personales de Diego que me fue dando y todo está graficado con sus respectivas fotos o su firma cuando me los entregaba. Él siempre quiso que hiciera su museo y por eso me traía cosas y me pedía que las guardara. Este verano sentí que había llegado el momento de compartir todo eso con la gente”, aseguró Suárez. Algunas de las camisetas utilizadas por estrellas del fútbol argentino.

“La entrada es libre y gratuita”, aclaró. “Pueden pasar a visitarlo y sacarse fotos. Otras de las cosas que se van a encontrar por ejemplo es con camisetas firmadas por Tévez, Ronaldiho o Neymar, fotos con Pelé y hasta la última camiseta que usó Maradona en Boca. La gente se vuelve loca con lo que ve y lo disfruta muchísimo”, aseguró el empresario.

Una frase en el ingreso explica que lo que allí se exhibe son recuerdos y reliquias de propiedad de Omar Suárez, las cuales comparte con quienes ingresen para que “todos puedan disfrutarlo”.

“He visto visitantes que se ponen a llorar cuando ven las fotos y hasta a un hombre que se arrodilló frente a las camisetas y comenzó a rezarle a Diego. La gente cuando me ve a la salida del teatro me pregunta dónde me dio tal o cual objeto o cómo nos sacamos esa foto junto a Fidel Castro... Y yo soy feliz contándoles una y mil veces las historias que llevo en la memoria junto a Diego. Es como que nos transportara y todos sintiéramos que lo tenemos a Diego con nosotros. Es una sensación rara porque he visto personas que viven este museo como algo muy especial”, relató Suárez.

“El museo de las emociones” se mantendrá abierto durante toda la temporada de verano hasta Semana Santa en la galería del teatro Libertad (Av. Libertad 70, esquina Alberdi) de Villa Carlos Paz, de martes a domingos desde las 19 horas, con entrada libre y gratuita.