AFIP: el gremio se planta contra el Gobierno, pide veeduría sindical y amenaza con paro

Enero está lejos de ser un mes tranquilo para los empleados de AFIP. Apenas comenzado el año, la Unión del Personal Superios (UPSAFIP) lanzó un comunicado en el que manifiesta su malestar por irregularidades en la incorporación de nuevos trabajadores a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Como primera medida, los responsables del gremio dan la bienvenida a los nuevos trabajadores y celebran que haya una importante cantidad de nuevos ingresantes -por nuevos contratos o por pase a planta. Sin embargo, esto se ve ensombrecido por la falta de transparencia en los procesos.

En ese sentido, los delegados gremiales de AFIP hacen foco "sobre los futuros ingresos" y solicitan que el organismo "de participación a los gremios presentes en la AFIP -conforme ordena la ley y los convenios aplicables- para que, además de poner énfasis en la idoneidad de los postulantes se trabaje bajo un régimen de transparencia en los procesos de selección, se nos dé activa participación".

Desde el gremio denuncian que entraron trabajadores afines a organizaciones políticas como Kolina e Instituto Patria "por la ventana" y solicitan "la participación gremial para hacer de veedores de la legalidad e idoneidad de los ingresantes".

ue gAño nuevo con nueva ética, el duro comunicado del gremio de trabajadores de AFIP

Aparte de manifestarse contra la discrecionalidad y falta de transparencia en nuevos contratos, desde el gremio indicaron que esto "va de la mano con el nuevo Código de ética dictado por la propia administración federal que 'busca fomentar los valores institucionales', 'la no discriminación' y 'la legalidad' como valores aplicables a 'todos' los miembros de la Casa".

A esto se suma un segundo reclamo por parte del gremio de AFIP. "Volvemos a poner en el tapete la discusión de los Agentes Judiciales", dice el comunicado de UPSAFIP. Y continúa diciendo: "en nuestro caso nucleados en la Seccional Representantes del Fisco -la más numerosa de la Casa para representar el sector- y que sigue sin solución a una situación de hecho: a ellos las paritarias no les impacta en el bolsillo ya que viven de lo sus honorarios y estos están virtualmente congelados con una brutal inflación anual".

El reclamo tiene que ver con la falta de ajustes. Lo explica el gremio en el mismo comunicado: "Un sector que tenía un honorario propio máximo de 5.000 pesos (eran pesos igual a dólares), en 1997 (Disp. 171 DGI); 7.000 pesos en el 2015 (Disp. 318/14 AFIP), hoy 2023 cobran un tope por juicio de $14.000. Si actualizáramos ese honorario desde que se creó en 1997 a hoy el tope por juicio debería ser de $320.064 sin un peso de aumento, solo actualizando el monto".

Asimismo, señalan en su reclamo que "el 100 por ciento de lo que cobran los agentes judiciales los paga el contribuyente fuera de la recaudación o sea no le cuesta un centavo a la AFIP y el 50 por ciento de lo que pagan esos contribuyentes va a la bolsa de todos los empleados de AFIP, por lo que el reclamo no es sólo sectorial, es en beneficio de todos"

Tras explicitar la urgencia de que se actualicen los importes, desde el gremio indicaron que llevan "demasiado tiempo de dialogo, entendemos que es momento de actualizar los importes como lo hemos planteado persona a persona con el Administrador Federal, a los fines de evitar una escandalosa medida de fuerza como sería la suspensión de las cobranzas judiciales por una medida de fuerza sindical".

En diálogo con MDZ, Julio Estévez, secretario General nacional de UPSAFIP, expresó: "Estamos planteando a la AFIP, dirigida por el contador Carlos Castagneto que la AFIP cumpla con la Ley nacional de aranceles profesionales de abogados que establece lo que se llama UMA (unidad de medida arancelaria). En el caso de la AFIP esta se resiste a cumplir con la ley y no sólo nos perjudica a los trabajadores del sector sino que, además, con esa actitud fomenta la idea de juicios fiscales baratos con lo cuál los contribuyentes estiran la deuda con el fisco hasta el juicio porque el juicio es barato. Entonces es una situación injusta para los contribuyentes que pagan en tiempo y forma".

La explicación que brinda es que "con un 100% anual de inflación, ir a un juicio que tiene como tope de costas $14.000, es un regalo. La realidad es que un cobrador de AFIP comienza un juicio, lo termina, cumple con su deber y lo que gana no llega ni para pagar un almuerzo en una cadena de comidas rápidas en familia".

"La situación no da para más", sentencia el gremialista y acota: "Si la AFIP insiste en no cumplir con la ley y sigue perjudicando arbitrariamente a los trabajadores del sector iremos a un paro generalizado para toda la cobranza judicial en todo el país por una semana. Sería la primera vez en la historia que esto pase pero el sector no soporta más. Esperamos que las autoridades de AFIP reflexionen y no nos obliguen a tomar esa medida de fuerza. Nosotros siempre estuvimos abiertos al diálogo, pero este aumento que pedimos lo paga el contribuyente, no la propia AFIP, con lo cuál no genera ningún perjuicio sino que es un capricho", explica.

"No pensamos ceder en el reclamo y vamos a ir hasta la ùltimas consecuencias", concluye Esétvez.