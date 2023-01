Los Reyes Magos y un plato roto en Morón

Esta historia empezó en Morón, un 5 de enero de 1977 por la mañana donde mi vieja inolvidable, diciéndome a cada rato, ¿le escribiste la carta a los Reyes Magos? Si mamá, y no solo les había pedido mi regalo, sino a modo de descargo les había contado que ya era grande por eso les pedía una bicicleta rodado 20, pienso y me rio, les aseguro, tenía 8 años

Mi viejo había partido cuando yo tenía 5 años y desde chico mi vieja Leonor, me había motivado que yo era el hombre de la casa, y se ve que me lo creí en serio, por esa razón ya era grande a los 8 años. Cuando ya era noche cerrada de ese 5 de enero, busqué un plato blanco de plástico que yo usaba cuando me iba de campamento con el colegio y lo llene de pasto recién cortado, unas 3 compoteras de plástico, una para cada camello y las llené de agua hasta el borde.

Llegó la noche, la hora de ir a dormir, le di un beso de buenas noches y me fui a mi dormitorio pensando en esa bici que iba a llegar, los Reyes nunca me había fallado, queriendo permanecer despierto atento a cualquier ruido, el sueño y el cansancio hicieron lo suyo rápidamente hasta el otro día.

Al otro día, bien tempranito, me levanto, y encuentro en el living la enorme bicicleta rodado 20 marca "Tarzan" color amarilla, pero increíblemente pasó a segundo plano cuando descubrí la sorpresa que aún conservo en corazón. Además del gran regalo, el plato de plástico no solo estaba vacío, sino que estaba partido en dos, claro, la explicación llegó enseguida. Uno de los camellos lo había pisado con una de sus patas al comer el pasto "sabroso" que le había dejado y lo pisó sin querer.

Les aseguro que fue inolvidable, vinieron amiguitos de todo el barrio Agüero en Morón y traían a sus papás, a sacarle fotos del plato partido.

Esta es mi historia, les deseo una hermosa noche de Reyes... ah y no se olviden la cartita!

* Victor Balseiro

victorgbalseiro@gmail.com