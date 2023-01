Caso Báez Sosa: contundente opinión de un exjugador de Los Pumas

Esta semana comenzó en los Tribunales de Dolores, en Buenos Aires, el juicio contra los ocho jóvenes acusados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, atacado a golpes a la salida de un boliche en Villa Gesell. Los imputados fueron jugadores de rugby, por lo que surgieron diversas opiniones sobre los valores que promueve dicho deporte. MDZ Radio habló con Miguel Ruiz, presidente de Teqüe Rugby Club y exjugador de Los Pumas, quien advirtió que “es inadecuado vincular este hecho con el rugby”.

"Me parece que el deporte está lejos de apañar asesinos. Toda mi vida he estado vinculado a este deporte, desde chico; he jugado en todas las divisiones infantiles del club, en todos los seleccionados de Mendoza y en Los Pumas, jamás el mensaje es la violencia, es totalmente lo contrario. Es inadecuado vincular este hecho con el rugby", argumentó.

Con respecto a ciertas conductas cuestionables de quienes practican este deporte, dijo: "El mundo está cambiando. Al rugby lo siguen tildando por los 'bautismos' que se hacían antes. Seguimos juzgando con los valores, con la formas de hace mucho tiempo atrás, esto ya ha cambiado. Ya no hay más espacio para violentos en ningún lado de la sociedad".

En este sentido, el entrevistado sostuvo que el rugby dejó de ser un deporte de élite. "Es transversal y muy abierto, donde ingresa cualquiera".

Por último, Ruiz aseguró que se estigmatiza puntualmente a los rugbiers -en general- porque "vende" . "La gente tiene un estigma del rugby como deporte de élite. Hemos fallado como institución, las cosas buenas no las hacemos públicas. Todo el universo rugby está muy golpeado con esta situación. No tuvimos la velocidad por ahí para salir a reaccionar. Lo que ha pasado es muy triste", cerró.