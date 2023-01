El perfil psicopatológico de los acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa

Esta semana comenzó en los Tribunales de Dolores, en Buenos Aires, el juicio contra los ocho rugbiers acusados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, atacado a golpes y asesinado a la salida de un boliche en Villa Gesell. MDZ Radio dialogó con el sociólogo y perito Alejandro Farji, sobre el perfil psicopatológico que demuestran los imputados.

“Hay un común denominador, desde el punto de vista psicopatológico, y son tendencias psicopáticas que tiene que ver con un cuadro psicopatológico que se llama la psicopatía, donde no hay conciencia de enfermedad, no hay sentimiento de culpa y por lo tanto no hay necesidad de castigo. Pero lo más importante es que el psicópata no tienen internalizada la ley. Esta última por definición, consiste en delimitar lo permitido de lo prohibido y en la estructura familiar eso corresponde a la función paterna, que es el padre el que debería diferenciar lo prohibido de lo permitido. Aunque parece que en cierta clase social la frustración no existiera, esta es necesaria para poder adaptarse al principio realidad”, comenzó explicando Farji.

Según el especialista, el grupo de rugbiers tiene el común denominador de que son de clase media alta, "con padres que cumplen la función a medias". Además destacó que los valores que comparte este conjunto "están a la vista": "El otro no es un semejante. Esto quiere decir que yo no me puedo identificar con el otro, sino que el otro es un objeto".

"Tampoco es casualidad que este chico -Fernando- que pertenecía a una clase social baja y era mirado un poco como un 'negrito de mierda', haya terminado así. Si no hubiera sido de esta clase social, hubieran sido un par de palmadas, un insulto y todo termina ahí. Pero había que destruirlo, porque no es solo destruir una persona, es destruir un proyecto. Este muchacho, hijo de portero, estaba ubicado en el colegio, iba a estudiar Abogacía, es decir, tarde o temprano se iba a insertar por sus propios medios en otra clase social", agregó.

Además, el entrevistado detalló que ninguno de los rugbiers, ni los padres de estos, se acercaron para mostrar algún signo de arrepentimiento con los padres del muchacho que mataron.

En este sentido, Farji advirtió que la psicopatía se llama también personalidad de acción, ya que se oponen a la reflexión, no se piensa, se actúa. "Es una descarga agresiva, es una pulsión que no se puede sublimar. El juego que ellos jugaban, el rugby, era muy violento, pero tenía reglas. Cuando uno sale a la calle, la cara de Fernando no era una pelota para patearla y aplastarla", dijo.

Finalmente, con respecto al contexto del crimen, a la salida de un boliche, el sociólogo indicó: "Con el consumo de alcohol o alguna que otra sustancia se produce una desinhibición, pero no todo el que consume alcohol es un asesino".