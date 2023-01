Reanimó a una persona en la calle, lo buscaron en Twitter y su gesto se hizo viral

Fue una secuencia de buenas obras y cómo lo bueno se contagia, se convirtió en una de las primeras historias virales de este 2023. Ocurrió en Rosario poco antes de Año Nuevo. Más precisamente el 28 de diciembre, día de los Santos inocentes.

Un hombre se cayó en la calle. Iba por Maipù, entre Córdoba y Santa Fe, y otro frenó para asistirlo. Le realizó reanimación cardiopulmonar (RCP), llamó al servicio de emergencias médicas y se quedó a cuidarlo hasta que llegó la ambulancia.

Hasta ahí, la historia remite a la del buen samaritano. "Vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino; y montándolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él", dice el pasaje bíblico en el que Lucas relata la parábola.

Ambas historias coinciden en puntos clave: un hombre necesitó ayuda, otro lo vio -algo que parece obvio, pero que no lo es en una época en la que el tiempo parece más tirano que nunca y os otros muchas veces se ven como amenaza-, lo asistió y buscó quien lo cuidara luego.

Este acontecimiento del samaritano del siglo XXI podría haber pasado inadvertida si no hubiera sido porque alguien compartió el hecho en Twitter.

"Si sos médico y el 28 ibas por Maipú entre Córdoba y S Fe de Rosario, le hiciste RCP a una persona que se cayó, llamaste a la emergencia y cuidaste que no le robaran, te quiero decir que tuvo un infarto, LE SALVASTE LA VIDA y te lo quiere agradecer Nunca lo pido pero RT", escribió Silvia López y el mensaje no sólo se hizo viral sino que cumplió su cometido: dar con el médico en cuestión.

El médico en cuestión era Mariano Blanco, que es cirujano e iba en camino a su trabajo en el Hospital Británico. Con gratitud,, celebró que se hubiera viralizado la historia ya que le "permitió saber la evolución porque no había tenido noticias hasta que empezaron a escribirme”.

Blanco contó que le llamó la atención ver a un hombre "sentado en la vereda, medio torcido" y que cuando e preguntó si estaba bien le contestó con dificultad antes de perder el conocimiento. "Justo en ese momento él hace el evento cardíaco”, explicó en una entrevista con El contestador, en Radio 2.

Durante esa entrevista contó además que "al dejar de responderme lo acosté, no sentí su pulso, dejó de respirar unos diez segundos y se puso azul, un indicio de una falla severa". Allí comenzó a practicarle RCP, una maniobra de emergencia que se enseña en forma gratuita en diversos puntos del país y que puede ayudar a salvar vidas.

Luego de dar con el médico, Silvia López escribió: "No solo comemos gatos o esquivamos balas. Tb somos solidarios como Mariano Blanco que parece que es el médico y como cada uno de los que retuiteó está búsqueda. En la ciudad de Leo y Ángel amamos los finales felices. VAMOS ROSARIO, mi ciudad. GRACIAS ENORMES"

RCP: la maniobra que salva vidas y debería ser viral

La reanimación cardiopulmonar consiste en aplicar presión rítmica sobre el pecho de una persona que haya sufrido un paro cardiorespiratorio para que el oxígeno pueda seguir llegando a sus órganos vitales . Según la Asociación Americana del Corazón es conveniente comenzar realizando compresiones fuertes y rápidas.

Estudios indican que practicar RCP -aun sin ser profesional- puede aumentar en un 40% las posibilidades de supervivencia de los afectados. Ante la duda acerca de si realizar o no RCP sin ser experto en la técnica, la recomendación médica es intentarlo ya que esto es mejor que no hacer nada. "La diferencia entre hacer algo y no hacer nada puede ser la vida de una persona", dice Clínica Mayo.

En Argentina, la Cruz Roja ofrece cursos de primeros auxilios que incluyen formación sobre las maniobras de reanimación cariopulmonar.