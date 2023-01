Pablo Ventura: "No los perdonaría por lo que hicieron"

En la tercera jornada del juicio contra los rugbiers acusados de asesinar a Fernando Báez Sosa en Villa Gesell se concretará uno de los testimonios más esperados: el de Pablo Ventura, el joven remero que estuvo cuatro días preso por ser falsamente acusado por los criminales.

Antes de ingresar al Tribunal Oral N°1 de Dolores para prestar declaración ante la Justicia, Ventura dialogó con la prensa y entre otras declaraciones, aseguró que no perdonaría a los acusados por lo que hicieron y que "con buena cara no los voy a mirar".

El joven remero de Zárate, la ciudad de done son los acusados, dio una breve nota en la cual confesó que nunca nadie le dijo quién lo nombró y que le "gustaría saberlo". En ese momento, agregó que "no los perdonaría, pero no siento odio". "Que los que hicieron eso, que lo paguen".

Noticia en desarrollo.