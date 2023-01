La dura imagen que decepciona a turistas en uno de los principales destinos del país

San Rafael, en la provincia de Mendoza, es un destino que atrae a miles de viajeros de todo el país. Quienes viajan hacia el sur mendocino lo hacen principalmente en busca de paisajes naturales que ofrendan los embalses y ríos, sin embargo, al arribar a los principales puntos naturales quedan impactados por la imagen que reciben a causa de sus bajos niveles de reservas de agua.

El departamento del sur de Mendoza brinda una amplia propuesta que incluye increíbles paisajes naturales, cerros y embalses entre sus principales atractivos. Los Reyunos, Valle Grande y El Nihuil son los lugares que los turistas pretenden conocer en su travesía por esa localidad. Pero hay un dato que impacta y preocupa a los viajeros que llegan a San Rafael, y es la cota de agua de los embalses.

El bajo nivel de agua de los embalses sanrafaelinos preocupa tanto a turistas como a pobladores. Foto: Alf Ponce Mercado / MDZ

Para algunos, quienes visitaron Mendoza por primera vez, reconocieron que éste no es un aspecto que les influya, ya que no tenían expectativas creadas al respecto. “Para mí está espectacular. No lo conozco más lleno porque es la primera vez que vengo, pero la realidad es que lo encuentro muy bien”, comentó Federico, integrante de un grupo de cuatro amigos que viajaron desde la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, la gran mayoría de los turistas coinciden con pobladores de la zona en la gran preocupación que genera el bajo nivel que mantienen los embalses. Así lo expresó una familia oriunda de Buenos Aires que se encontraba recorriendo el mirador de El Nihuil: “La verdad que la provincia está un poco seca, eso se ve apenas entrás a San Rafael. La mayoría de la gente con la que hablamos, todos turistas, nos dicen que les impacta que esté todo así tan seco”.

El bajo nivel de agua de los embalses sanrafaelinos preocupa tanto a turistas como a pobladores. Foto: Alf Ponce Mercado / MDZ

“La gente extraña eso: los lugares donde bañarse que brindan los ríos, principalmente, y más con el calor que hace. Pero todos los turistas coinciden en que es extraño, que se imaginaban más agua en la provincia”, añadió.

A su vez, los lugareños expresaron su inquietud: “Es preocupante, año a año vemos como van bajando los niveles de los embalses y que no haya tantas lluvias sumado al tema de la sequía acá en San Rafael no trae tranquilidad, más que nada para la gente que tienen cultivo o que viven de eso”.

El bajo nivel de agua de los embalses sanrafaelinos preocupa tanto a turistas como a pobladores. Foto: Alf Ponce Mercado / MDZ

Es que en el último informe presentado por el Departamento General de Irrigación (DGI), que corresponde a la primera quincena del mes de enero, los niveles que se dieron a conocer de dichos espejos de agua son bajos y la situación es alarmante.

#CuidáelAgua

Esta es la situación de los embalses al 15 de enero de 2023.https://t.co/r1dEqBPJGp pic.twitter.com/J8mDrh0vBP — Irrigación Mendoza (@IrrigacionMza) January 27, 2023

Puntualmente, en el embalse Agua del Toro y Los Reyunos registran un ingreso de 29 millones de metros cúbicos y un egreso de 37 millones de metros cúbicos, con un volumen total 50%. Mientras que el espejo de agua ubicado en El Nihuil y Valle Grande cuentan con un ingreso de 34 millones de metros cúbicos y un egreso de 37 millones, con un volumen de reservas del 43%.