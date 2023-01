Sexo virtual y fotos prohibidas: la nueva moda para llegar a fin de mes

Belén no llegaba nunca a fin de mes y un amigo le jugó una apuesta: si vendía contenido erótico por redes sociales iba a palear deudas antes del mes vencido. El amigo tuvo razón y Belén empezó a encontrar una forma de por lo menos empatar, costear sus estudios y evitar tener que endeudarse. Lo logró la primera semana, cuando le sobraron dos horas y armó su perfil y se metió en varios grupos de Telegram donde se permiten promocionar este tipo de actividades. A las dos horas la habían contactado, había mostrado su cuerpo en fotos, le habían guionado un video de treinta segundos y ya había cobrado sus primeros cuatro mil pesos. Se fue a dormir con una sonrisa y con la certeza de que había encontrado una solución, sin culpa ni remordimiento. Antes de febrero llegarán los 30 años de vida y el fin de las deudas para la futura actriz.

Los centennialls y la llamada Generación Z apuestan a la generación y el disfrute de contenido erótico, por eso no para de crecer. Onlyfans es la plataforma más exitosa que exige una tarjeta de crédito para evitar ilegalidades, y que pagó 3 mil millones de dólares de ganancias el año pasado. Más de 200 millones de usuarios y dos millones de generadores de contenido que incluyen no sólo erotismo, sino arte, música y juegos o fitness. Así es parte de la nueva sexualidad y lo que llevó a @unabeludistinta a crearse como plataforma de imágenes e intercambio de videos con extraños con los que lo transaccional es lo único que importa. Un win-win de la nueva generación sin tiempo para tomar un café, un vino, charlar, seducir y tener sexo casual, que sólo le destinará unos pesos por video cámara, unos pocos minutos para descargar su tensión sexual y seguir haciendo su vida. Es una realidad.

El mundo ya explotó y vive en parte de estas conductas, hasta OnlyFans tiene su club de millonarios y tienen motivos para seguir generando contenido. La creadora que más ingresos registró a través de la plataforma nacida en 2016 fue Blac Chyna, una celebridad, modelo y empresaria estadounidense que tuvo una gran exposición global por sus conflictos legales con las Kardashian. Sus ingresos por su contenido en OnlyFans son de 20 millones de dólares al mes.

Otro caso lisérigico: Romi estudia arquitectura y se dio cuenta que podía mejorar su situación económica con este tipo de actividades. Cambió el teléfono, compró buena lencería y se encargó de que la iluminación sea la mejor para generar mejores fotos y videos: el mes pasado ganó más que el director de un banco: 1.500.000 mandando videos y fotos desnuda, dedicándole cuatro horas al día.

Le piden que muestre, que se toque, que mire, que se vista y se desvista, que los miren a los ojos, todo pasa en pocos minutos en los que se genera ese vínculo anómalo entre dos extraños que se erotizan y juegan a algo que los dos aceptan jugar, esa es la única regla inquebrantable, dice Belén, que no quiere tener sexo con clientes, elige la virtualidad únicamente. "Me piden verme, pero eso implica tiempo y vincularme y no es la idea, quiero simplemente hacer unos mangos, ganar lo que necesito que si le dedico tiempo puede superar el medio millón al mes y listo", dice quien mira para atrás y se sorprende del corto pero intenso recorrido que lleva con este emprendimiento.

"Me divierto, me caliento, me suma, por eso lo hago, ahora hay que dedicarle más tiempo y yo quiero simplemente seguir estudiando teatro, seguir formándome y aprender, esto es un juego muy rentable y por eso lo hago", aclara desde su casa en un barrio porteño clásico, donde vive junto a su familia.

Le piden rarezas, pero no las cumple: "Hay pedidos perversos, que me masturbe con distintas cosas, que haya cierto grado de violencia en el acto, pero no me interesa, por ahora esto es clásico y así me va bien", aclara.