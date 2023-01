Feliz Año Nuevo… y mañana también

Todo pasa a ser y dar lo mismo, somos nosotros los que creamos un calendario, para dar un orden, marcar los ciclos. Todos acordamos que ese orden nos daba claridad para proyectar, planificar y sobre todo encontrarnos en un mismo tiempo y espacio. Hoy quedamos atrapados en nuestras propias creaciones, sin saber cómo salir, creyendo que el próximo año todo será diferente. ¡Qué paradójicos somos! Y también que enorme oportunidad para observar y observarnos.

La naturaleza con sus ritmos sigue sus propios tiempos y nos enseña que en el fluir del agua hay un cause que marca el camino y no se detiene. Cuántas veces queremos detenerlo, modificarlo. Quizá la clave sea “acompañar”, no poner “resistencia”, la vida es un movimiento continuo. En ese movimiento podemos soñar, y proyectar e intentar. Cada año es un nuevo aprendizaje, con alegrías, pérdidas, tristezas, dolores y un sinfín de vivencias. Cada año nos deja algo para reconocer, para desprender y para compartir. Y quizá desde esta mirada, comprendamos que el próximo año es una nueva oportunidad para seguir develando los misterios de la vida.

Más allá de las convenciones sociales, que nos permiten detenernos a reflexionar, es importante recordar que cada día es un “año nuevo”. Esta manera recibir el año no permitirá tomar conciencia del fluir de la vida. Ser protagonistas de nuestra vida es animarnos a sentir, pensar y decidir.

Es mi deseo para este movimiento continuo, practicar la simpleza, respetar los tiempos, mirarnos a los ojos y expresar agradecimiento. Mirar con ojos de niños para volver a sorprendernos y no dejar de sonreír.

¡Feliz cada día del Año!

* Mag. Andrea Saporiti MN: 20.297

@andysaporiti

www.andreasaporiti.com