Benedicto XVI, una mente brillante

¿Qué aspecto de la fe podemos destacar en su magisterio? Sería una empresa muy grande querer responder- en su totalidad- esta pregunta, pero quisiera compartirles, algún eco del propio corazón; ya que para mí, el Papa Emérito ha sido muy importante en mi vida, muy significativo, él ha sido quien me ha llamado al servicio episcopal y así lo he vivido y vivo siempre. Y, desde esa experiencia, es que quiero compartirles lo siguiente.

El Papa nos confirmó en la fe que nos pide siempre, no lo que nosotros creemos que podemos dar sino lo que Dios nos pide. Y eso, implica mucha fe. Una cosa sería una misión encomendada en los años “jóvenes” o “activos” y, otra muy distinta, a ejemplo de

Abraham- nuestro padre en la fe- en los años del “declinar” de nuestros días. Así lo encontró al Cardenal Ratzinger, con sus 75 años, su elección como sucesor de Pedro: “Queridos hermanos y hermanas: después del gran papa Juan Pablo II, los señores cardenales me han elegido a mí, un simple y humilde trabajador de la viña del Señor. Me consuela el hecho de que el Señor sabe trabajar y actuar incluso con instrumentos insuficientes, y sobre todo me encomiendo a vuestras oraciones.”

Nos enseñó y confirmó en la confianza que implica, para un corazón creyente, cuando Dios nos encomienda una misión, una tarea, un servicio en la Iglesia para su bien y bien para los demás El Papa nos confirmó en la fe que se funda necesariamente en la humildad y, a decir de Santa Teresa, que “implica andar en la verdad”. De hecho su lema episcopal que conservó como pontífice fue “servidor de la verdad”, tomado de la carta de San Juan. Para él, esto le implicó renunciar a su servicio como Papa. Todos conocemos lo que significó dar un paso al costado, conociendo sus propios límites; y con verdad, con valentía, con decisión pudo presentar su renuncia y acompañar un proceso de la Iglesia impecable.

Sus palabras- de ese 11 de febrero de 2013- son también, un legado que nos muestra esa humildad, de verdad y de valentía:

“Después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que, por la edad avanzada, ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino. Soy muy consciente de que este ministerio, por su naturaleza espiritual, debe ser llevado a cabo no únicamente con obras y palabras, sino también y en no menor grado sufriendo y rezando.

Sin embargo, en el mundo de hoy, sujeto a rápidas transformaciones y sacudido por cuestiones de gran relieve para la vida de la fe, para gobernar la barca de San Pedro y anunciar el Evangelio, es necesario también el vigor tanto del cuerpo como del espíritu, vigor que, en los últimos meses, ha disminuido en mí de tal forma que he de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el ministerio que me fue encomendado.

Por esto, siendo muy consciente de la seriedad de este acto, con plena libertad, declaro que renuncio al ministerio de Obispo de Roma, Sucesor de San Pedro…” Se sabe hombre de fe y hombre de la Iglesia, por eso terminó sus palabras, diciendo: “Por lo que a mí respecta, también en el futuro, quisiera servir de todo corazón a la Santa Iglesia de Dios con una vida dedicada a la plegaria”

Por último, quisiera compartir que nos confirmó en la fe en la vida eterna y su preparación para ella. Nos resuenan muchas palabras suyas, fruto de su corazón orante y reflexivo: “Soy simplemente un peregrino que inicia la última etapa de su peregrinaje en esta tierra”, dijo en sus palabras finales como Pontífice. Y, una hermosa reflexión que se ha compartido en estos días previos también, reza lo siguiente:

"Muy pronto me presentaré ante al juez definitivo de mi vida. Aunque pueda tener muchos motivos de temor y miedo cuando miro hacia atrás en mi larga vida, me siento, sin embargo, feliz porque creo firmemente que Dios no solo es el juez justo, sino también el amigo y el hermano que ya padeció Él mismo mis deficiencias y por eso, como juez, es también mi abogado (Paráclito)"

Y continúa la misma carta, que data de febrero de 2022: "En vista de la hora del juicio, la gracia de ser cristiano se hace evidente para mí. Ser cristiano me da el conocimiento y, más aún, la amistad con el juez de mi vida y me permite atravesar con confianza la oscura puerta de la muerte". "Ve al hijo del hombre en toda su grandeza y cae a sus pies como muerto. Pero el Señor, poniendo su mano derecha sobre él, le dice: No temas: Soy yo...". (cf. Ap 1,12-17)".

Un hombre de fe, que nos confirma en la fe en la vida que nos ganó Jesús en su cruz y gloria: pasión, muerte y resurrección.

Realmente uno sabe que un día partiremos, porque es la ley de la vida y -sumado a la bendita cantidad de años que tuvimos con vida a Benedicto XVI entre nosotros- de todos modo, siempre duele la partida, y en verdad cuando alguien conocido, alguien significativo muere, muere también algo de nosotros con él. Pero su legado de la fe continúa y es un faro luminoso que nos marca y marcará el rumbo en nuestra vida de creyentes, de discípulos misioneros del Señor de la Vida, y, a él le pedimos, aquello que brotó también de su corazón de pastor bueno: renovar nuestro encuentro con Jesús, porqué “no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona (Jesús), que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva” (Deus Caritas est. 1).

Querido Papa Benedicto, intercede por nosotros ante el Señor Jesús y recibe de él, el elogio de los justos “Servidor bueno y fiel, entra a participar del gozo de tu Señor” (Mt 25, 23)

* Santiago Olivera es Obispo Castrense