Maximiliano Legrand: "Lo mediático puede influir en los jueces" en el veredicto del caso Báez Sosa

El asesinato de Fernando Báez Sosa y el juicio que se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de la ciudad de Dolores ha tomado trascendencia nacional por lo brutal del hecho. Los nombres de Fernando y los 8 acusados de asesinarlo el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell abarcan horas y horas en los canales de televisión y en las portadas digitales de todo el país.

El próximo 6 de febrero, cerca del mediodía, los jueces María Claudia Castro, Emiliano Lazzari y Christian Rabaia tendrán que decidir el futuro de los acusados: plan o riña, asesinato en bloque o con roles, perpetua o libertad.

Desde la querella y la fiscalía piden (o pidieron en los alegatos) la cadena perpetua de Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23). Desde la defensa de los mismos piden la absolución y se aferran a que el mejor veredicto de los magistrados sea el homicidio en riña, el cual estipula una condena de 2 a 6 años de prisión, con lo cual los acusados podrían quedar cerca de la libertad en poco tiempo.

Los 8 acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa.

La presión mediática que logró Fernando Burlando, el abogado de la familia Báez Sosa, es otro de los factores condicionantes de este juicio y por lo cual puede llegar a influir en la sentencia de los magistrados.

Al respecto, el abogado penalista mendocino, Maximiliano Legrand, destacó que "lo mediático definitivamente puede influir en los jueces a la hora de resolver. Creo que la justicia se encuentra fuertemente condicionada, quieran admitirlo o no". Y siguió: "Creo que no es para nada malo preguntarse si los medios influyen en los veredictos".

Sobre los escenarios posibles de cara al veredicto, el abogado, que entre otros casos se ha encargado de la defensa de Nicolás Gil Pereg, destacó que "la mayoría de las veces se plantean en el derecho penal la confluencia de figuras o tipos penales. Es decir, vestimentas que cada acción puede llevar. Los jueces deben elegir la que mejor se adecue a la conducta que se logre probar. En este caso es posible que la figura del homicidio vista mejor las acciones realizadas por los imputados. Los jueces son quienes, como terceros imparciales, están en mejor posición para decirlo en esta instancia".

Maximiliano Legrand, a la izquierda, durante el juicio contra Gil Pereg.

La queja del abogado defensor Hugo Tomei en los alegatos finales recayó en que la querella y la fiscalía, durante las jornadas de declaraciones de testigos y presentación de pruebas, indicaron una teoría del caso que luego no coincidió con los alegatos finales, es por eso que la defensa pidió la absolución de los 8 acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa.

Al respecto, Legrand explicó que "esto solo es relevante si afectó el derecho a la defensa en juicio. En una acusación se alegan cosas que a veces son un tanto diferentes cuando se ve la prueba. Esto ya es algo para considerar. Pero el tema es si estas diferencias, que pueden deberse a una desprolijidad de la acusación o la existencia de nuevos elementos de prueba, realmente cambian o no los hechos relevantes del homicidio".

"Mató o colaboró para matar, o no lo hizo. Eso es lo relevante. Si se vulneró el derecho a la defensa en juicio es algo a tener en cuenta", agregó el abogado penalista. El asesinato de Fernando Báez Sosa ha abierto muchos frentes de debate.

Yendo un poco más a lo profundo del caso, Legrand declaró: "Hay un condicionamiento porque existe un arquetipo que es el del rugbier violento que sale a bailar. Es decir, antes de este hecho, probablemente hayan habido muchos casos similares. Era algo de la cultura del rugbier pelear en los boliches y quizás a la gente le sea más fácil culpar a quienes tenían las características necesarias".

Para finalizar, destacó: "Ahora esto no implica que la violencia sea privativa de los rugbiers, ni que en el caso en particular sean responsables, sino que existe el rugbier violento del boliche como arquetipo y esto hace más fácil para que la gente los condene socialmente hayan o no pruebas, cuestión irrelevante para este análisis".