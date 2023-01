Carne contaminada: entre las alertas y los especialistas que lo niegan

En las últimas horas fallecieron dos personas en Berazategui que habrían consumido carne contaminada con bacterias de Shigella y Salmonella. Según trascendió en un principio, estos habrían comido achuras el día anterior y a raíz de eso se empezó con un raid de información y desinformación mediante redes sociales que llevó a la confusión. Luego se agregó el caso de dos personas más internadas, pero algunos especialistas aseguran que no es posible establecer una relación tan simple entre la intoxicación y el consumo de carne.

Teresa Varela, directora de Epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, habló con los medios y explicó: “No nos apresuramos a atribuir a un determinado agente el brote que estamos investigando. Necesitamos indagar más en los resultados del laboratorio”.

Las bacterias como la Shigella y la Salmonella no se ubican solo en las achuras, sino en cualquier producto animal degradable, por lo que es necesaria su cocción.

“Estos primeros casos resultan llamativos porque eran personas jóvenes sin condiciones de riesgo, solo tenían antecedentes de haber consumido carne y achuras. Todavía no encontramos nuevos casos con iguales características pero seguimos buscando y estimulando a todos los establecimientos de la zona a que informen estos casos a través del sistema de vigilancia para indagar en las bacterias involucradas”, señaló la funcionaria provincial. Mientras tanto, se mantiene el alerta y se amplió el radio de búsqueda de posibles intoxicados, a la espera de encontrar una respuesta a estos casos.

Además, hizo énfasis en que no hay que demonizar el consumo de carne: “No hay recomendaciones sobre el no consumo de achuras, siempre y cuando sea en carnicerías habilitadas y con la cocción adecuada. No prohibimos el consumo de achuras. Es importante concientizar acerca de las buenas prácticas para el consumo: alimentos bien cocidos y la recomendación general para los crudos como la carne, es que no se crucen con otros alimentos para que no se contaminen. Y mucho lavado de manos antes de comer y después de manipular alimentos crudos”.

Los especialistas aseguran que el tratamiento de los alimentos debe ser responsable y que no es necesario dejar de consumir carne.

Ramiro Heredia, director del Hospital de Clínicas, remarcó que “hoy se puede comer carne y achuras manteniendo el orden de seguridad alimentaria, como todo el año. Hubieron cuatro casos. La salmonella es una infección muy frecuente. Esta bacteria tiene que ver con la contaminación o la pérdida de frío. Para comer carne y achuras debemos mantener una buena cocción. Es importante”. Luego, agregó que “con 71° o 72° grados de cocción mata a toda bacteria. Hay que tratar de no tener contaminación cruzada, como por ejemplo carne y verduras en una misma tabla. Esta bacteria está en la superficie de la carne”, indicó en referencia a la cocción.

La reacción desde el sector profesional estuvo vinculada al hecho de que se viralizaron muchas teorías, recomendaciones y advertencias por redes sociales y cadenas de WhatsApp, que no conducían a resolver el problema ni a un abordaje responsable. Ahora, ya con menor furor en torno al tema, los especialistas se ocupan de concientizar sobre el tratamiento cuidadoso de los alimentos y evitar la contaminación cruzada.