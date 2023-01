El pozo del Acceso Este ya "cumplió los 15" y se transforma en adulto

Ya es parte del paisaje, de un paisaje molesto y que marca el letargo de los estados, en particular de un municipio, para resolver problemas cotidianos. El arreglo del "bache" del Acceso Este ya superó todos los pronósticos realizados por la propia Municipalidad de Guaymallén y por eso se mantiene cortado un carril del principal acceso a la Ciudad de Mendoza.

Esa obra "ya cumplió los 15" y ahora va por la "adultez". Aunque se había preanunciado que la obra sería corta, algo salió mal: las pruebas realizadas por la Municipalidad fallaron.

Por eso quienes ingresan por el Este pueden ver el rudimentario corte, donde se usan cascotes como parte de la señalización. "Es increíble. Van a estar un mes para arreglar un pozo. Y no informan antes, pero pasa en todo el municipio que hay cortes que duran meses y no les importa nada. Cada mañana es un lío este lugar. Si no es por un bache, es por un accidente", reclamaba un automovilista consultado por MDZ.

El ingreso a la Ciudad tenía un "pozo histórico", generado por una alcantarilla. Allí confluyen las competencias municipales, provinciales y nacionales porque es una ruta internacional. La Municipalidad de Guaymallén se hizo cargo de la obra, pero fallaron los planes. Ante la consulta de MDZ habían informado que "uno de los ensayos realizados sobre las probetas de hormigón no dio la resistencia esperada" y a eso se debía la demora en el tiempo de espera para habilitar la calle.