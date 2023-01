Fernando Burlando: "Fue una voraz carnicería. Fernando fue fusilado a patadas", dijo el abogado de la familia de Fernando Báez Sosa

Fernando Burlando, abogado de los padres de Fernando Báez Sosa, adhirió al pedido de la fiscalía de condenar a prisión perpetua a los ocho acusados del crimen, sostuvo que "todos" los imputados tuvieron la "voluntad de matar" y planearon una "cacería humana", mientras que la víctima fue "fusilada a golpes y patadas".



"La imagen de Fernando de rodillas pidiendo clemencia. Esa es la imagen que para esta representación justifica ni más ni menos el pedido de prisión perpetua para los acusados", afirmó el letrado del particular damnificado en su exposición ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores.



Burlando adhirió "en un todo" al alegato de la fiscalía y señaló que Fernando "fue objeto" de "una cacería humana".



"Todos, absolutamente todos participaron, todos asesinaron a Fernando. Nuestro reclamo de Justicia ante lo que no dudamos en llamar el suplicio de Fernando, la responsabilidad de quienes fueron sus ocho asesinos, se resume fundamentalmente en dos momentos de salvajismo y de horror", describió.



"Fernando de rodillas, sus manos en el piso y sin siquiera mirar, porque tal vez entendió que esa mirada podía significar una falta de respeto, levanta su mano y pide clemencia. La respuesta fue una patada a la cabeza, una más y otra más", indicó Burlando, quien describió a la víctima en ese momento de la agresión como "una bolsa de papas".



Para el letrado, los acusados "tomaron la decisión y mataron" y remarcó: "Hubo voluntad de matar y por eso mataron. Tendieron esa madrugada sobre Fernando un verdadero cerco humano poder actuar sobre seguro."



"Los ´azotadores´ estaban ahí cerca, pegados y decidían el momento oportuno para castigar a Fernando a mansalva. Previamente lo marcaron, lo cercaron, esperaron el momento justo en que se retiran los funcionarios policiales así no tenían ningún tipo de valla, nada que los frene", señaló Fernando Burlando.



Y continuó: "Una vez rodeado, lo atacaron por diferentes flancos. Aunque el ataque clave fue el que impusieron por detrás y todos, absolutamente todos juntos."



Para Burlando, los acusados "eran los cazadores y querían su trofeo".



Según el letrado, "los golpes que fueron como disparos, cada golpe era un disparo, cada patada era un tiro", por lo que Fernando "fue fusilado a golpes y a patadas".



"Luego se abrazaron y comieron. Se llevaron el trofeo y lo celebraron. Lamiéndose las pruebas, la sangre de sus víctimas, advirtiendo al resto de los verdugos ´de esto no se habla`", añadió.



El abogado señaló al acusado Máximo Thomsen como "líder de la manada" y quien fue acompañado por "sus obsecuentes"



"Anunció el desenlace con un gesto por demás elocuente, el dedo pasándoselo por la garganta", recordó Burlando sobre la seña de Thomsen.



"Sabían que habían matado a un joven, y entre alegría y emoción, en algún momento tuvieron la idea de volver a buscar a los amigos de Fernando. Tras semejante acto salvaje, no solamente huyeron de la escena del crimen, sino que además trataron de disfrazar lo ocurrido con una serie de actitudes", explicó.



Y en ese sentido destacó que acusaron "a una persona inocente que estaba a cientos kilómetros del lugar", en referencia al remero Pablo Ventura, quien se hallaba en Zárate.



"Fernando tenía una vida por delante, sueños por cumplir, que los acusados le arrebataron por la simple decisión de matar. Mataron por matar, por ganar, por un empujón, por llevarse un trofeo en la vida. No les importó a quién, evidentemente desde el primer cruce que tuvieron con Fernando su plan fue matar", añadió.



Respecto del móvil del crimen, Burlando sostuvo que la prueba acredita que se debió a un incidente previo dentro de "Le Brique" que se produjo por "la excesiva cantidad asistentes" en el boliche.



Precisó que una serie de golpes cruzados entre ambos grupos, "motivó que Fernando intercediera para separarlos y se enfrentara" a Thomsen, quien realizó "una amenaza concreta de muerte" mientras era expulsado, al "apuntar y pasarse la mano por el cuello de izquierda a derecha".



Da acuerdo al letrado, aproximadamente a las 4.37, los acusados llevaron adelante el ataque contra Fernando, que era su "objetivo desde que tuvo el incidente con Thomsen.



"Una vez reunidos llevaron adelante el plan, acordando consciente y libremente entre todos matar a Fernando con perversidad reflexiva, contando con el factor sorpresa, producto de la desatención de la víctima", manifestó.