Educación: los desafíos pendientes en Argentina

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 24 de enero el Día Internacional de la Educación, poniendo énfasis en la importancia de esta última para la paz y el desarrollo. MDZ Radio dialogó con Flavio Buccino, referente de la organización Argentinos por la Educación y docente, sobre los ejes fundamentales en los que se deben trabajar para mejorar la educación en Argentina.

"El desafío de la educación no es solamente local, es planetario y es algo en lo que todos los países están preocupados por mejorar. Nosotros estamos partiendo de un punto de arranque bastante atrasado con respecto a otros", expresó el entrevistado.

Buccino explicó que la Organización de las Naciones Unidas muestra que hay 244 millones de chicos y jóvenes en el mundo que están sin ir a la escuela y 771 millones de adultos analfabetos.

Además destacó que, actualmente, la Argentina está pasando por un colapso en términos de educación: "Necesitamos ponerle mucha fuerza, contenido e inteligencia, para poder revisar qué es lo que hacemos, cómo, por qué y para qué; así mejorar mucho más la situación en la que estamos hoy. En algunas situaciones nosotros estamos un paso atrás y tendríamos que mirar qué están haciendo otros países, no para copiarlos, sino para mejorar esas propuestas y trasladarlas a nuestro país".

En este sentido, desde la organización Argentinos por la Educación, Buccino detalló que se presentan desafíos concretos. Algunos de ellos son: la desigualdad, mejorar la trayectoria educativa, fortalecer los aprendizajes, ampliar el acceso al nivel inicial, jerarquizar la profesión docente, sostener el financiamiento. Este último, según el especialista, resulta fundamental: "Cuando uno decide como sociedad es que esto es prioritario, hay que poner los recursos tanto económicos como simbólicos. Si le damos un tema de centralidad a la educación en la Argentina, vamos a poder mejorar mucho nuestra calidad de vida".

Con respecto al calendario escolar, el especialista detalló que desde el Estado se plantean normativas que después no pueden lograr cumplirlas. "Si son 180 días, las gestiones provinciales, en este caso, deben tender al cumplimiento, armando calendarios educativos que superen la cantidad estimada. Sí es cierto que muchas veces se plantea esto de los días de clase y los cortes que pueden llegar a ver por los paros docentes. Pero las escuelas no sólo pierden días de clase por esto, también lo hacen por varias cuestiones, por ejemplo, porque no llegan a tiempo los tanques de agua a las escuelas, esto es un problema de gestión", agregó.

En este sentido, remarcó la importancia de que la escuela sea un tiempo de calidad, teniendo en cuenta que fue creada "para sacar a los chicos de la sociedad, ponerlos dentro de una escuela y que aprendan a vivir en sociedad, a construir ciudadanía, a mejorar sus conocimientos, a estar más ajustados con las posibilidades que van a tener en la vida".

"Una sociedad que cuida la educación está cuidando su futuro, esto me parece que lo hemos olvidado. En la Argentina, la pandemia nos ha abierto los ojos y se ha revertido bastante esta situación, hoy estamos hablando más del tema; ojalá siga pasando con la participación de todos los actores del sistema", cerró.

Escuchá la nota: