Quiénes son los djs que están conquistando el escenario mundial de la electrónica

Una nueva semana, una nueva programación de Espacio Soundtuary. De lunes a viernes, de 20 a 21 hs por FM 105.5 (en Mendoza) o www.mdzradio.com se disfruta de la música de distintos djs reconocidos del género a nivel mundial. La fiesta Soundtuary vuelve a nuestra provincia en febrero, en el marco de la Vendimia, y ya puedes prepararte para la ocasión sintonizando esta propuesta.

Soundtuary regresa a Mendoza para vivir una experiencia sensorial única donde te podrás conectar con la música, el baile y el entorno natural. Luego de sus primeras dos ediciones en Argentina en octubre y noviembre del 2022, el próximo 25 de febrero vuelve a Mendoza con actividades prometedoras en un spot único: Lomas del Malbec en Agrelo, Luján de Cuyo donde tendrá lugar Keinemusik, el trío alemán que es furor en el género tech.

A continuación, te presentamos los djs que musicalizan esta cuarta semana de programación para que vayas preparando motores para Soundtuary que llega en breve.

¿Qué mejor que cerrar un día lunes con los sets de Facundo Mohrr? El dj y productor argentino nacido en Buenos Aires lleva más de una década de constante evolución y perfeccionamiento de su sonido. Facundo es uno de los artistas de nuestro país con mayor reconocimiento ya que ha logrado capturar la atención de la escena global a través de sólidos lanzamientos en algunos de los sellos más reconocidos de su género como: All Day I Dream, Tale & Tone, TrybesOf, Get Physical o Shanti Moscow Radio.

La música de Facundo Mohrr obtiene el constante apoyo de djs legendarios como Sasha, Hernan Cattaneo, Lee Burridge o Digweed.

El martes se disfrutará de la música de BIRDS OF MIND, el dúo parisino de djs y productores Alex H. y Adrian C. El primero de ellos estudió cine en Nueva York donde cultivó también una fuerte pasión por la música. Actualmente vive la mitad del año en Mykonos donde se presenta cotidianamente en los mejores clubes de la isla mejorando sus habilidades y obteniendo una fuerte inspiración del entorno natural que lo rodea. Por otro lado, Adrian estudió en el conservatorio de París donde aprendió violín y piano. Juntos tocan y componen una línea particular de música electrónica explorando sonidos orgánicos y naturales mezclados con cánticos ancestrales.

Birds of Min, el dúo francés que es furor en el mundo.

El “codito” de la semana va de la mano de Adam Port quien durante estos últimos años ha recibido mucha atención a través de lanzamientos muy importantes en algunos de los sellos más influyentes de la escena internacional como Freerange, Cocoon, Moon Harbour o el propio Keinemusik. Adam decidió mantenerse enfocado en la producción y sobre todo mantener su integridad lanzando música que realmente representara su visión y amor por ella manteniéndose en el groove y la sofisticación sin importarle las tendencias o las modas.

Adam Port se presentará junto con sus dos compañeros de Keinemusik este próximo 25 de febrero en Soundtuary.

El día jueves llega AMÉMÉ , el dj y productor africano que reparte su tiempo viviendo entre Brooklyn & Berlin. Impulsado por determinación y pasión aplica sus raíces ancestrales y culturales en todo lo que hace ya que se especializa en sonido afro-house y afro-tech con notables influencias tribales. Su música cuenta con el apoyo constante del superstar dj Black Coffee quien impulsó su carrera y lo ayudó a despegar en el plano internacional. Durante los últimos años ha lanzado sencillos en importantes sellos como Watergate Records, MoBlack o el sello de Blond:ish Abracadabra.

Los sets de Amémé se destacan por una especial energía.

Se comenzará el fin de semana con BEDOUIN , un dúo de nómadas con raíces en Oriente Medio que están asentados en Brooklyn. Juntos comparten una visión musical en el que se fusionan sus raíces con sonidos occidentales y los que han ido conociendo en sus numerosos viajes por el mundo. Los músicos, cantantes, compositores y multiinstrumentistas han logrado un sonido propio distintivo y atemporal. Sus sofisticadas producciones han sido seleccionadas por algunos de los sellos más notables del mundo como Crosstown Rebels, Get Physical, All Day I Dream o su propio sello Human by Default además de hacer remixes para gigantes como Black Coffee o Virgil Abloh en los sellos Ultra y Sony/Universal.

Bedouin, el artista referente para aquellos amantes del deep house.

Espacio Soundtuary, es la previa para vivir la experiencia única de esta fiesta internacional que se llevará a cabo en febrero donde se contará con la presencia inigualable de Keinemusik. Sintonízanos y prepárate para conocer más acerca de este género. Recuerda que las entradas las puedes encontrarlas de forma online en Soundtuary Tickets haciendo click acá.