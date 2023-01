Cómo funciona la única playa nudista habilitada del país

La orfandad que dejó en los amantes de las playas nudistas o naturistas el cierre del emblemático parador de Moria Casán, Playa Franka, a fines de la década del 90, donde los bañistas podían quedar completamente desnudos sin tabúes ni censuras, encontró un alivio relativamente rápido con la creación de la que hoy es la única playa nudista habilitada del país.

Ubicada sobre el kilómetro 552 de la ruta 11, entre Chapadmalal y Miramar, "Playa Escondida" se volvió una atracción única que funciona bajo estrictas normas de convivencia desde el 2001.

El único acceso a esta playa exclusiva se realiza a través de una rampa extensa y uno se encuentra con un pequeño oasis rodeado de dunas y acantilados, y una frondosa vegetación donde hay 300 ejemplares de plantas, donde la privacidad prevalece y una serie de carteles advierten sobre comportamientos que podrían significar la expulsión inmediata del lugar. "Conductas de índole sexual serán motivo de expulsión", se lee en uno de ellos.

Por esto, hay personal de seguridad que desalienta cualquier desacato, sumado a las garantías que brindan la mayoría de los paradores para que el descanso sea mayor y más placentero: personal médico, botiquín de primeros auxilios, guardavidas, teléfonos de emergencia, entre otros servicios.

Para permanecer en la playa hay que respetar una serie de normas. Foto: Playa Escondida

Para llegar a la playa se debe tomar la ruta sentido Mar del Plata – Miramar y recorrer 25 kilómetros, tomando como referencia el complejo de hoteles de Chapadmalal, y una vez que fue superado, avanzar cerca de 3 kilómetros hacia Miramar. También se puede llegar muy fácil a través de la línea de colectivo Rápido del Sur, bajando en la parada anterior a El Marquesado, o directamente indicándole al chofer el destino de tu viaje.

En este caso el nudismo no es obligatorio, tal como dictan sus normativas, pero si de un grupo de personas que concurre ninguna se desnuda se encienden las alarmas de los administradores del espacio que primero van a consultarle a estas personas si no se confundieron con la elección de playa para luego pedirles que, si desean quedarse, no molesten a las personas que las rodean.

La playa que funcionó a través de una ordenanza municipal, con el aval del Ente de Turismo de Mar del Plata (Emtur), ofrece una serie de servicios como estacionamiento -general y con sombra-, alquiler de sombra en sombrillas o gazebos, que permiten el uso de una piscina climatizada, y brindan promociones para quienes busquen más de una de estas alternativas.

Para el público general también hay un restaurant y se pueden adquirir productos típicos de playa, desde protector solar hasta una lona o reposera.

Los visitantes son parejas en su mayoría, que buscan la tranquilidad en un entorno natural y aseguran que es un lugar donde pueden vivir su libertad sin tantos prejuicios como en otros balnearios y que no sienten la mirada de los otros, ni vestidos ni ya habiéndose desnudados. En este punto hay una curiosa supervisión de las personas que toman fotografías. En principio no se pueden usar celulares ni menos cámaras para este fin, pero "si desea hacerlo, hágalo donde no haya otras personas involucradas; y si usted persiste, su equipo podría serle retirado", dice en el reglamento.

Otras cuestiones que motivan la elección de esta playa es la calidad del agua, ya que por su ubicación geográfica manifiestan que cumple "con criterios microbiológicos de la Unión Europea respecto a su calidad como aguas de baño". También satisface otras mediciones de organismos como "al Plan Nacional de Políticas de Calidad para Playas cuya norma, IRAM 42100 propone una serie de medidas tendientes a crear conciencia ambientalista y de manejo de los recursos, respetando el entorno natural".

Aunque tiene límites marcados, que están celosamente restringidos, hay un entorno natural de praderas y pequeños bosques donde habitan gran variedad de aves.

El balneario funciona de lunes a lunes de 8 a 20 horas esta temporada, cuando los últimos visitantes se van con los últimos rayos de sol.

Las reglas que deben cumplir los visitantes de Playa Escondida

Usted se encuentra en una playa naturista – nudista pública. Esto significa que el acceso a la misma es libre, sin embargo, y para preservar el carácter de la misma como naturista y familiar, le solicitamos tenga en cuenta algunas sencillas normas que son de aplicación en este lugar:

No se admiten animales en la arena, ni grandes ni pequeños. Podemos cuidar su mascota en otros sectores de la playa.

No se pueden tomar fotografías. Si desea hacerlo, hágalo donde no haya otras personas involucradas. Si Ud. persiste, su equipo podría serle retirado.

No se permiten vendedores ambulantes o distribución de publicidades en la arena.

No utilice equipos musicales o mantenga bajo su volumen, recuerde que el sonido del mar y del viento es parte del paisaje.

No genere basura, utilice los cestos destinados a tal efecto.

Si Ud. se encuentra en un grupo y no son nudistas, recuerde ser muy respetuoso y mantenga cierta distancia de las personas nudistas, así estas no se sentirán observadas.

La playa tiene límites indicados por carteles, no los traspase. No está permitido circular fuera del sector de playa.

Recuerde que siempre puede dirigirse al personal de la playa para cualquier duda, comentario o queja. Intentaremos resolver su inquietud.

La semilla que sembró Moria Casán para el nudismo en Argentina

"Playa Franka no es un lugar de moda, es un lugar para la libertad, para que realmente que no existan las medidas, los 90-60-90", reflexionó la capocómica en una entrevista televisiva que rescató el sitio "Misanios90" (sic), en medio de la discusión que sembró un video donde se mostró en bikini a sus 76 años.

Consultada por Antonio Gasalla por si había gente que "se sacaba todo", Moria Casán le responde que "hay algunos cuantos" pero que los carperos les avisan que "todavía no", aclaró entre risas. Moria Casán

"El otro día vinieron tres chicas divinas de Pergamino que pelaron (abriendo las manos y sacando pecho), y se dijeron 'qué placer' pero después les tuvimos que decir que 'todavía no'. Lo mejor de Playa Franka es que puede ir una abuela con su nieto, hacer topples e ir a buscar un juguito sin ponerse el pareo", graficó.

En la mencionada entrevista, también hizo alusión a los famosos "corte de corpiños" y manifestó que para ella significaban "un corte de prejuicios".