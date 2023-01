La madre de Lucio Dupuy habló de la muerte de su hijo y no se hizo ni cargo: qué dijo ante el tribunal que la juzga

A días de que se conozca la sentencia por el asesinato de Lucio Dupuy, el niño de 5 años que murió producto de los golpes recibidos por su madrastra Abigail Páez, se conoció la declaración de Magdalena Espósito Valenti quien ante el tribunal que la juzga expresó: "Era un nene feliz y estaba contento de estar conmigo".

La declaración completa de la madre de Lucio Dupuy fue publicada por Infobae y en la misma se puede notar el desentendimiento de Espósito sobre lo que sucedió con su hijo en aquella fatídica noche de noviembre de 2021.

"Yo sólo quiero aclara que teníamos una vida normal. Lucio era un nene feliz y estaba contento de estar conmigo. Él quería estar conmigo porque ya había pasado un tiempo lejos mío y él me decía que quería estar conmigo", fueron las primeras palabras de Espósito en la declaración que duró cerca de 40 minutos y en la que en ningún momento explicó porqué el cuerpo del niño tenía signos de violencia física y sexual que eran de mucho tiempo atrás.

En un momento de su declaratoria, Magdalena Espósito Valenti habló de la relación que tenía con Cristian, el papá de Lucio. Sobre eso, explicó que "nunca tuve problemas con Cristian más allá de que él me haya violentado física, psicológica y económicamente. Yo jamás lo odié, ni tuve un problema con él. Cuando terminamos nuestra relación lo tomé como que había terminado la relación y nada más. Es más, siempre le reclamé que él se preocupara por su hijo y se ocupara de su hijo, que cumpliera su rol como padre".

Y siguió, en referencia a su hijo y las vacaciones que planeaba Cristian. "Yo le había dicho que iba a pasar sus vacaciones con el papá y él me había dicho que bueno, porque también quería estar con su papá. Pero que quería hablar conmigo todos los días para que yo le contara que hacíamos nosotras".

También habló de los abuelos de Lucio quienes la acusaron, con pruebas en la mano como los tickets de transferencias bancarias, de pedirles dinero a cambio de poder hablar y ver al niño. "Nunca tuve problemas con ellos ni se lo negué a nadie. Jamás tuve ningún inconveniente con que lo vean ni nada de eso. Las veces que han venido para Santa Rosa siempre lo pudieron ver. Nunca puse ningún impedimento para que lo pudieran ver. Si no tuvieron más contacto con él, fue porque no se interesaron".

"Sinceramente esto es algo que me hace mal y, por más que en este momento yo no esté llorando y que seguramente a muchos le parezca mal, yo me mentalicé para, en este momento, ser lo más fuerte posible y hablar lo más claro que pueda para que se entienda. Pero yo a Lucio lo lloro en privado. Me parece que es más humano así que venir a llorar acá delante de todas estas personas que no me conocen y que no lo conocían a Lucio y que dijeron un montón de cosas con respecto a mí, y a mi supuesto rechazo a la maternidad. Yo me ocupaba de él", agregó.

En la última audiencia, Espósito volvió a tener la palabra y en esa oportunidad hizo referencia a su rol de madre, el cual, claramente, ha sido cuestionado. "La responsabilidad era de los dos. Tanto mía como madre y el cómo padre. Porque no lo hice sola a Lucio. Lo hicimos entre los dos. Él se desentendió siempre. Lo único que hizo fue pasar en algún momento la pensión alimentaria, pero a mí me pareció siempre importante que el estuviera presente", finalizó.