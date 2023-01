El abuelo de Lucio Dupuy dio escalofriantes detalles de cómo era la vida del niño asesinado por su madrastra

El asesinato de Lucio Dupuy es uno de los hechos más aberrantes de los últimos tiempos en nuestro país. Por el mismo están siendo juzgadas su madre, Magdalena Espósito Valenti, y la novia de la misma, Abigail Pérez. Ambas arriesgan una condena de prisión perpetua.

El abuelo de Lucio, Ramón Dupuy no puede con el dolor que le provoca el asesinato del menor de 5 años y a medida que pasan los días revela detalles aberrantes que sucedieron antes del trágico desenlace.

"Lucio recibía castigos tremendos. A veces cuando estaba lloviendo se la pasaba desnudo toda la noche en el patio, tirado", declaró Ramón Dupuy en una entrevista con TN. Y recordó que muchas veces su nieto ingresaba con heridas al hospital Evita de Santa Rosa, La Pampa, y "nadie vio nada".

Dupuy, en consonancia con la acusación de los fiscales, declaró que las pericias realizadas sobre los celulares de las dos acusadas contenían "mensajes escalofriantes de castigos inhumanos a los que era sometido el niño".

Algunos de ellos mostraban castigos como la "falta de comida, hacerlo pasar frío, penitencias interminables contra una pared, golpes de puño en la panza que le provocaban vómitos continuos, golpes en la cara que le provocaron lesiones visibles, amenazas respecto de que no podía contar a nadie lo que vivía si no sería peor, no mandarlo al jardín por dos motivos: primero para que no vieran las maestras sus lesiones y segundo como forma de endilgarle castigo, ya que disfrutaba de ir al jardín".

Según el abuelo del niño, a Lucio "le ponían hielo para que se le deshincharan los golpes de la cabeza”, que acordaban entre ellas “excusas que expondrían en el jardín para justificar la ausencia del chico o para que no se juntara con amiguitos".

El próximo 2 de febrero se conocerá la sentencia del juicio, por eso Ramón Dupuy declaró que "las sensaciones son de ansiedad. Quiero conocer la sentencia de estas lacras humanas, porque de otra forma no se puede llamar. Esperamos la pena máxima".

Yendo un poco más allá, Dupuy sentenció, nuevamente, que en este caso "hay tres asesinas. Hay dos autoras materiales, pero también hay una intelectual, que es la jueza Ana Clara Pérez Ballester. Ella, al firmar la revocación y el expediente de Lucio, nos sacó la guarda y lo entregó a las manos de estas asesinas".

"La guarda la tenía Maxi, el hermano mayor del papá de Lucio, porque Christian trabajaba en Luján y a mí no me lo quiso dar. Pero Lucio convivía con nosotros. Cuando le revocó la tenencia a Maxi, se la dio a la progenitora", agregó.

Y siguió: "Las asesinas se habían ido de mochileras y le habían dejado la guarda a Maxi. En la pandemia, retornan a Santa Rosa y viajaban por la provincia para hacer denuncias falsas. Hizo 6 denuncias, porque decía que el nene estaba golpeado y que lo veía mal, que le pedía irse con ella".

"La primera vez que la vio a su mamá cuando volvió de mochilera le decía ‘señora’, porque no lo reconocía. La jueza nunca hizo un seguimiento socioambiental. Lo sacó del seno familiar y se lo llevó. Al año y tres meses me lo devolvieron muerto. Luchi con nosotros vivió 4 años muy felices", sumó en la entrevista.