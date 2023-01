Algoritmos: ¿Nuestros celulares nos espían?

Resulta sorprendente como muchas veces las plataformas digitales nos ofrecen contenido vinculado a nuestras búsquedas en el mundo digital o lo que conversamos. A veces tenemos la sensación de que nuestro celular nos espía. MDZ Radio conversó con Ariel Corgatelli, especialista en tecnología, sobre el funcionamiento de los famosos algoritmos.

"Los algoritmos se van cargando de una inteligencia artificial, es lo que va armando la forma en la que le va a presentar la información a cualquier usuario. Por otro lado, el algoritmo también en sí está alimentado con la información que nosotros colocamos en el celular. Hoy por hoy, el dispositivo que más usamos de forma diaria es el celular. Lo que escribimos, lo que hablamos, lo que subimos, está recibiendo constantemente información y a través de ella va a generar esa inteligencia que en definitiva decide que nos va a mostrar", explicó Corgatelli.

Si nos preguntamos si realmente nuestros celulares nos espían, el especialista indicó que "de alguna forma sí". "Seguramente te habrá pasado que pusiste en el buscador, Iguazú o Brasil, y de repente te metiste en Instagram, en Facebook o TikTok, y te empiezan a aparecer publicidades. Lo que está haciendo el celular en definitiva es estar fijándose de forma constante en las palabras que nosotros buscamos", aseguró.

¿También nos escucha? "Sí, porque por ejemplo todos los que tienen celulares Android tienen activado Google Assistant, que está escuchando en forma constante, porque cuando decís 'ok Google", automáticamente se prende. Eso también te da la pauta que te puede estar escuchando cuando vos estás hablando. Si nos ponemos en una teoría conspiranoica, la verdad es que no usamos absolutamente nada", contestó Corgatelli.

En este sentido, el especialista advirtió que constantemente estamos permitiendo que nuestro celular acceda a información sin darnos cuenta, a través de las aplicaciones. "Por ejemplo, cuando uno instala WhatsApp, te aparece una notificación en la pantalla, donde debes permitir que la aplicación acceda al micrófono y a tu contenido. Si le decís que no, no accede, pero tampoco te podés comunicar con otra persona, no le podes mandar una foto. La información es poder y eso va a seguir siendo así. Estamos continuamente monitoreados, pero en definitiva nosotros dimos la autorización para eso", agregó.

Además destacó, que muchas veces pensamos que el contenido que subimos a las redes es nuestro. "Lo que subas en Instagram, Twitter, Facebook, ya no es tuyo, es de la red social, ya perdiste el derecho que sea tuya. Ellos pueden hacer absolutamente lo que quieran con tu imagen, con tu texto en Twitter, con lo que sea, uno les brinda esa posibilidad", añadió.

Una nueva forma de informarnos

Finalmente, el especialista advirtió que el paradigma de la búsqueda de información está cambiando. "Las personas siguen en las redes sociales las cuentas de distintos medios de comunicación, donde se informan a través del contenido que se publica allí. Entonces ya no tengo que ir, por ejemplo, a escuchar la radio. La gente quiere la inmediatez, podes buscar en el buscador un tema y te saltan automáticamente todas las noticias de los distintos medios sobre esa temática. Entonces vos podés redirigirte a los sitios que quieras. Lo mismo pasa con el contenido en YouTube e Instagram", cerró.