Por este motivo hay que decirle que no a las dietas milagrosas de las redes sociales

La proliferación de internet y las redes sociales, junto a la aparición de figuras como los influencers, permiten la difusión de una infinidad de contenidos sobre los temas más variados que, muchas veces, pueden no contar con un aval científico o profesional. Por eso es fundamental prestar mucha atención a lo que uno consume como usuario cibernético.

Uno de los ámbitos donde más se visibiliza esta situación es el relativo a las dietas y planes alimenticios. En redes sociales como Instagram, abundan ciertas dietas que prometen resultados milagrosos y, por eso, muchas veces dejan de lado al profesional calificado en la búsqueda del camino más rápido para llegar al resultado deseado. Ante esa situación, MDZ dialogó con tres profesionales de la nutrición para conocer los detalles de esta problemática y lo que puede representar para la salud de las personas.

La primera en expresarse fue la licenciada Gabriela Rivara (MP 1134), quien dijo que, con las redes sociales, “hubo un boom de influencers y ‘health coaches’ que a veces generan mucho contenido, pero no toda su información está sustentada científicamente ni tiene el aval de gente con cierta noción de ese conocimiento”. “A raíz de esto, también surgen muchos mitos alimentarios: que hay que demonizar las harinas, que no hay que consumir lácteos y que es mejor lo vegano, o que es mejor lo carnívoro. Uno tiene que tener en cuenta su propio estado de salud, si hay alguna enfermedad, y, en base a eso, trabajar en su alimentación”, enfatizó.

En redes sociales como Instagram abundan las dietas que prometen resultados milagrosos. Foto: Pixabay

“Se piensa que no es necesario consultar con un profesional nutricionista porque con la información de internet y las redes sociales alcanza, lo googleo o me pasó la dieta mi amiga que adelgazó un montón. A veces no se toma conciencia del riesgo que se puede correr”, compartió María Inés Perelló (MP 278), jefa del servicio de Nutrición del Hospital Pediátrico Alexander Fleming, de Mendoza.

La licenciada en Nutrición Rocío Runca (MN 7385), remarcó que hay que prestar especial atención a quién seguimos en las redes y “debemos activar esa alarma interna de chequear si es algo real o exagerado". “Siempre se recomienda que si uno va a seguir un plan de alimentación lo trabaje con un profesional con matrícula del que se tenga referencias de algún conocido o ver su currículum: dónde trabajó, qué tipo de contenido comparte”, aportó.

Las profesionales coincidieron en que no existen resultados mágicos en cuanto a las dietas que brinden resultados de un día para el otro. “Todo proceso de cambio justamente es un proceso y lleva a una reeducación alimentaria de aprender a comer”, comentó Runca.

Mientras que Perelló remarcó que no se trata de ir una sola consulta, salir con la dieta en la mano y no volver al profesional: “Es un tratamiento individual y personalizado que de manera paulatina, y controlado profesionalmente, se debe ir adaptando a los resultados que surgen de manera segura para lograr crear un hábito”.

“Para estar más saludables lo que deberíamos hacer es aprender a comer y, en consecuencia, mantener un peso estable. Y es el nutricionista el profesional a cargo de enseñar a comer. Enseñará a leer las etiquetas en el supermercado, a descubrir cómo cocinar sano y barato, qué es lo mejor para pedir si vas a comer afuera y cómo no picotear entre comidas, entre otras cosas”, aportó luego.

Las tres claves para llevar adelante una buena alimentación

La licenciada Runca se basó en tres pilares para definir una buena alimentación: tratar de evitar alimentos manipulados por la industria, la hidratación y la actividad física. Además, señaló que con esos tres eslabones se genera un cambio enorme en el día a día: "Sí sostenés algunos de estos hábitos saludables en el transcurrir de la semana y el mes se ven enormes cambios sin hacer dietas locas”.

“El más importante, es basar nuestra ingesta de alimentos en la mayor cantidad de comida ‘real’, es decir, lo menos manipulados por la industria. Allí, garantizamos mejor calidad de nutrientes. Al hablar de comida ‘real’, hablo de frutas, verduras, legumbres, cereales, frutos secos, para los que consumen carnes, pescado, pollo de campo. No avocarse a la ‘patita’, la hamburguesa procesada o el pancho”, explicó.

La hidratación es un pilar fundamental para llevar adelante una buena alimentación. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

"También es fundamental la hidratación, que sea a través de buenas fuentes tratando de evitar gaseosas y jugos artificiales que tienen mucha azúcar, edulcorante y aditivos, que predisponen al aumento de peso. Preferir agua, aguas saborizadas caseras, jugos naturales o licuados”, cerró la profesional.