Busca romper un récord mundial extremo por una causa noble

Romper un récord mundial no es tarea fácil. Para hacerlo se necesita de entrenamiento, agilidad, destreza, etcétera. Muchos lo hacen por fama o dinero. Pero este no es el caso de Facundo Arias, un joven de Plottier, Neuquén.

Arias es un deportista y socorrista de 28 años que busca romper el récord de permanencia en la montaña más alta del hemisferio occidental, el Aconcagua.

El joven deberá estar 63 días en la montaña, a 6.191 metros de altura. El récord es ostentado por Fernando Garrido Velazco, quien en 1986 pasó 62 días y 62 noches en la cima del Aconcagua.

Facundo ha comentado que su objetivo es cumplir esta hazaña a finales de 2023. Por el momento se encuentra en la búsqueda de sponsors y aportes económicos.

Foto: Instagram/@faku_arias_

Arias contó que su idea inició cuando se topó con el récord en un libro. "Tomando unos mates frente al lago Puelo, me llegó la reflexión: ¿Por qué no intentarlo y dejar ese récord en Argentina?", comentó Arias.

Aunque su objetivo es batir el récord, lo más importante para él es concientizar sobre el RCP. Su mayor anhelo es que esta técnica sea enseñada en el sistema educativo primario.

Para realizar semejante hazaña, Arias no solo deberá entrenarse físicamente, sino también mentalmente. Por lo que ha decidido realizar "trabajo psicológico". Por suerte, desde la lejana Nepal, el joven argentino recibió un mensaje de Garrido, el hombre que tiene el actual récord. "Me llamó desde Nepal queriéndose sumar y dar una mano en el proyecto, es algo muy emocionante e importante, todavía no caigo", contó.