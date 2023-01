Qué sucede con las obleas de la RTO vencidas

La oficialización de la extensión del vencimiento de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), cuya validez pasa a ser de 24 meses para los vehículos de uso particular que tengan entre 3 y 7 años de patentados, generó interrogantes por parte de los conductores cuyas obleas vencieron recientemente. ¿Se extiende el plazo para la RTO vencida?.

El anuncio de implementación de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) trajo más de un dolor de cabeza para los funcionarios del Gobierno de Mendoza que se vieron interpelados por diferentes sectores de la sociedad. Tras idas y vueltas respecto a la obligatoriedad de la misma durante el 2021 y 2022, los anuncios sobre la implementación de las multas sirvieron para dar un poco de claridad a los conductores y dueños de los talleres pero el anuncio sobre la extensión del vencimiento vuelve a generar incertidumbre.

A través de la Resolución 6 emitida por la Secretaría de Servicios Públicos del Gobierno de Mendoza, se oficializó la extensión a 2 años de la validez de la oblea de RTO que, hasta ayer era de 12 meses. Según se expresa en el Boletín Oficial en el punto 3 del artículo 34 del anexo 1 de la ley 24.449, la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) periódica para las unidades particulares “tendrá una vigencia efectiva de VEINTICUATRO (24) meses a partir de la fecha de revisión, cuando la antigüedad del vehículo no exceda los SIETE (7) años desde su patentamiento inicial; para los vehículos de mayor antigüedad tendrá una vigencia efectiva de DOCE (12) meses”.

Dicha medida dispuesta flexibiliza la normativa existente a través de la cual las renovaciones del trámite eran anuales y determina la adhesión de la provincia a algunos aspectos contenidos en la ley nacional 24.449 relacionados a la vigencia y límites establecidos para realizar la RTO.

Al ser consultados sobre la posibilidad de que las obleas que vencieron recientemente se incorporen a la extensión anunciada esta mañana, fuentes vinculadas al ejecutivo provincial expresaron: "Las obleas emitidas tienen una fecha de validez y es muy difícil que eso se pueda modificar cuando los conductores transiten por rutas nacionales".

"Hay una posibilidad de realizar acuerdos con la Policía de Mendoza para que tengan en cuenta la resolución emitida a la hora de aplicar multas pero no hay nada definido aún, por ahora la vigencia es la que indica la oblea", expresaron y agregaron: "Se está trabajando en diversas adecuaciones con la Nación ya que es una normativa nacional".

En el caso de los vehículos de uso particular cero kilómetro que se incorporen al Parque Automotor, la resolución destaca que “tendrán un plazo máximo de gracia de TREINTA Y SEIS (36) meses a partir de su fecha de patentamiento inicial para realizar su primera Revisión Técnica Obligatoria (RTO) Periódica” mientras que “todos los vehículos que no sean de uso particular realizarán la primera Revisión Técnica Obligatoria (RTO), según lo disponga la Autoridad Jurisdiccional (AJ) correspondiente, que en ningún caso podrá disponer un plazo de gracia mayor a los DOCE (12) meses”.