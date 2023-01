Nisman, 8 años culpable de su propia muerte

Aquella madrugada, algunos noctámbulos escuchamos por radio Mitre que decían: asesinaron al fiscal Alberto Nisman. Todos habíamos visto y escuchado unas horas antes al propio fiscal diciendo que el lunes iba a hacer una denuncia muy grave, que tenía las pruebas, y todos estábamos esperando el día lunes.

En ese momento recuerdo que prendí enseguida la tele y estaba Mario Massaccesi, para TN, en la puerta del edificio y contaba todo lo que se veía a través del vidrio, y precisamente todo lo que se veía era a Sergio Berni, en ese entonces ministro de Seguridad de la Nación, caminando y hablando por teléfono.

Nadie contestaba nada, nadie sabía nada, nadie imaginaba lo que había pasado, y nadie podía pensar que Nisman, que tenía tanto para decir el día lunes, hubiera sido asesinado. En un primer momento no se habló de suicidio, los periodistas hablábamos de asesinato, pocos días después hubo una marcha bajo la lluvia, ya no recuerdo que día exacto fue, pero fue una marcha de paraguas y mucha gente pidiendo justicia.

Recuerdo la imagen de la Fiscal Viviana Fein caminando -creo- que en pantuflas por la escena del crimen sobre lo que parecía sangre. Ninguno tenía el mínimo cuidado sobre la escena, no se veían manos enguantadas, tampoco se veían los zapatos envueltos como cuando se entra a un quirófano, no se veía nada que preservara las huellas.

Tampoco nunca se supo de quién era el cadáver de la mujer que apareció incinerado a pocos metros de la casa del fiscal Nisman. Nunca se dijo que no andaban las cámaras de los ascensores, nadie dijo nada de un departamento desocupado. Primero se dijo que podían haber pasado por los conductos del aire desde un departamento a otro. Nunca nada de nada quedo claro.

Lo que llamaba la atención fueron las declaraciones de la por entonces presidente Cristina de Kirchner diciendo una día una cosa y al otro día otra, lo mismo que el actual Presidente, que estaba convencido al principio de que había sido un asesinato y después cuando asume el poder ejecutivo cambia de opinión y dico que había sido un suicidio.

Hay tantas cosas que aún no sabemos y pasaron 8 años, y no se hizo justicia, y pasaron 8 años y Lagomarsino sigue afirmando que Nisman le pidió un revólver. Y yo me pregunto ¿cuántos de nosotros guardamos los tickets de los peajes? Sinceramente nunca se me ocurrió y Lagomarsino tenía guardado los tickets del peaje para demostrar a qué hora vino para CABA y a qué hora se fue. Muy curioso. Me sigo haciendo preguntas, sigo pensado en esa dos chiquitas que el día del entierro de su papá, no entendía absolutamente nada, solo sabían que habían estado con su papá hacía poquitos días en Europa compartiendo y de repente estaban despidiéndolo y enterrándolo en La Tablada.

Si nunca se supo nada de la embajada de Israel, ni tampoco de la AMIA, mucho menos con Julio López, si no se saben un montón de cosas que jamás se van a saber ¿por qué pensamos que este crimen va a ser aclarado algún día? Ojalá haya un arrepentido, ojalá Stiusso si sabe algo lo cuente, ojalá Berni se anime a decir la verdad ¿o será que se mantiene en el cargo para no decir la verdad...? Ayyy qué preguntona que estoy, preguntona para mí misma, pero bueno, espero que algún día la justicia funcione en mi país, ese día vamos a ser una verdadera república democrática.

* Fanny Mandelbaum, periodista