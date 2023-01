De qué se trata la extraña condición que sufre Horacio Rodríguez Larreta y afecta su motricidad

La imagen del jefe de Gobierno porteño sosteniendo una botella de manera inusual generó una catarata de especulaciones que el mismo Horacio Rodríguez Larreta se encargó de aclarar a través de su cuenta de Twitter. Según expresó el funcionario, sufre de una condición llamada "temblor esencial" que impacta en algunas situaciones cotidianas.

"Tengo temblor esencial, me lo diagnosticaron a los 5 años. Es una condición que afecta el pulso, aunque nunca modificó mi vida. Sin embargo, está y hace que algunas situaciones las viva diferente al resto. Me pasaba de chiquito cuando tenía que dibujar o aprender a escribir, me pasa hoy cuando tengo que sostener una botella o un micrófono y me va a pasar dentro de 20 años cuando esté dibujando con mis nietos", expresó Larreta a través de su cuenta de Twitter.

Tomo agua con las dos manos, pierdo al yenga y las selfies me salen movidas. pic.twitter.com/VBi1Ynh87c — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) January 18, 2023

El temblor esencial es una contracción simultánea de músculos antagónicos pero de diferente intensidad y duración lo cual explica que se produzca el temblor. Es involuntario, se presenta al mantener los brazos extendidos en una posición fija y movilizar un objeto. Según expresaron especialistas, esta condición se presenta frecuentemente en las manos pero puede comprometer la cabeza, la voz, las piernas o combinaciones de estas.

"Como se trata de una condición que no mejora ni empeora, a medida que fui creciendo fui aprendiendo a convivir con esto. Y como tuve la suerte de que mi pasión sea la política, y no una actividad que exija buen pulso como ser cirujano o pintor, puedo seguir adelante con mis proyectos sin que el temblor me lo impida", manifestó el jefe de Gobierno porteño.

Y agregó: "Algunos creen que es Parkinson o una enfermedad degenerativa, pero no es eso. Ni mucho menos algo que trate de ocultar. Me pasa y está a la vista de quien preste atención. Podría no tomar agua en público, pero aprendí que lo más importante es no esconderlo, hablar del tema y naturalizarlo".