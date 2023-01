Cómo fueron los momentos previos a la confirmación de la muerte de Alberto Nisman

Recién había llegado del teatro, entro a casa y recibo un mensaje. Eran las 23.30 aproximadamente de aquel domingo 18 de enero, era un colega que me preguntaba qué había pasado con Nisman, yo ya sabía que el lunes, el fiscal Alberto Nisman tenía que ir a exponer en la comisión del Congreso de la Nación.

Inmediatamente me comuniqué con el canal para saber si tenían alguna información sobre Nisman y Alicia, la productora de la madrugada, me cuenta que había un rumor de que algo raro había pasado. El "algo raro" es indefinido cuando no te quieren confirmar la noticia y se busca evitar que se expanda una falsa noticia. Lo dejamos en esos términos.

Me ofrezco para ir hasta el edificio donde vivía el fiscal en Puerto Madero, la productora me dice que sí porque el movilero de turno estaba en Burzaco cubriendo otra noticia. Agarro una libreta, un bolígrafo y me tomo rápidamente un taxi y cuando llego al edificio de Puerto Madero había un gran despliegue policial no estaba vallado, es decir que los periodistas podíamos llegar hasta la puerta del edificio de Alberto Nisman.

Lo que me llamó la atención entre los distintos móviles policiales (había bomberos, ambulancias del SAME), fue la morguera, y por mi experiencia la morguera se llama cuando hay persona muerta, ese fue el primer indicio que tuve para deducir que el fiscal ya estaba muerto.

Fui el primer periodista de televisión en llegar al lugar, y a partir de ese momento empecé a salir en vivo para TN. Sin embargo la noticia la confirmó el juez casi una hora y media después. Inmediatamente después llegó la fiscal Viviana Fein, y también Sergio Berni, por entonces ministro de Seguridad de la Nación.

El juez no se movió de la puerta hasta que llegó Berni, que fue quien motorizó el operativo todo el operativo que después conocimos.

* Mario Massaccesi, periodista.