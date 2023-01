Báez Sosa: la carta de Pedro Guarino para los padres de Fernando

Un sobre blanco, cerrado, escrito con lapicera negra es lo que le dejó Juan Pedro Guarino en nombre de él y su familia a los padres de Fernando Báez Sosa el lunes cuando se presentó a declarar en los tribunales de Dolores en el marco de la causa que investiga la muerte del joven estudiante de Derecho.

“Para la familia Báez Sosa, de Juan Pedro Guarino y familia”, dice el remitente. El sobre está sellado y por el momento no fue abierto. Aunque el contenido del texto genera misterio, la declaración del lunes de Guarino deja entrever que las líneas que escribió tienen que ver con un pedido de disculpas.

“Si me permiten quiero darle las condolencias a la familia. No pude hacerlo y es sincero”, dijo el lunes cuando declaró como testigo y agregó: “Todos los días me pregunto si podría haber hecho algo para que no pasara (el crimen de Fernando)”.

Por qué se sobreseyó a Guarino

Juan Pedro Guarino fue sobreseído junto a Alejo Milanesi porque las ruedas de reconocimiento en relación a ellos dieron negativo, así como también el resultado de la pericia de ADN sobre a las muestras tomadas de los hisopados y prendas de la víctima en el momento del homicidio.

Juan Pedro Guarino. Foto: Télam

La pericia scopométrica realizada sobre las zapatillas secuestradas en el allanamiento fiscal tampoco dio positivo, y aunque aparecían registrados en algunos videos del episodio, Guarino y Milanesi fueron ubicados solo en inmediaciones de Le Brique y alejados de la víctima.