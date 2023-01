Sigue la preocupación de vecinos de Luján por mal olor y líquidos cloacales

Los hogares de decenas de familias del barrio Quintana de Perdriel, en Luján de Cuyo, están cada vez más lejos de ser un lugar seguro y confortable. Es que continúan los reclamos que vienen realizando desde hace más de un año al municipio por constantes derrames de líquido provenientes del sistema cloacal. La principal preocupación de los lugareños refiere a que se trata de un foco de contaminación importante ubicados a escasos metros de las viviendas.

Esto se debe a que frente a las casas se ubican pozos cloacales que, según denuncian los vecinos, cuentan con bombas que funcionan mal, o directamente no lo hacen.

Foto: Gentileza

Según la denuncia que recibió MDZ, se han realizado cuantiosas denuncias a Aguas Luján, entidad de la cual dependen los pozos, pero no se ha obtenido una respuesta definitiva ya que, si bien se han hecho tareas, éstas no han dado resultado a largo plazo y, según comentaron, la respuesta que obtuvieron fue que los derrames sólo duran dos meses como máximo. "Lo único que hacen es traer camiones atmosférico para que el liquido no se derrame más de lo que ya se derramó", reclamaron.

Sin embargo, en los últimos días los vecinos del barrio Quintana compartieron imágenes del último derrame cloacal, ocurrido el sábado 7 de enero, que continúa sin solución.