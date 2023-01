De videos virales y votos pero, ¡merd Argentina, qué país que tenemos!

El video se apropia para el gen argentino, de la Copa del Mundo, del campo trabajador, de los parques naturales y de los argentinos que aman a su patria Argentina y vuelven al país. Ironiza con el título del videito. El argumento es que si fuésemos tan "m…" no ganaríamos copas, no nos iríamos y no volveríamos si nos fuimos. Termina con la frase (lo spoileo) "Si en el 2023 decimos en vez: ¡Merd, Argentina, qué país! la cosa cambiará".

La idea es simpática, y aprecio el esfuerzo de los creadores del video, y ojalá fuese tan simple. No por nada los argentinos tenemos muchos premios Clío en publicidad. El drama es que más allá de la falacia de wishful thinking (pensar que mis deseos se van a cumplir simplemente por ser mis deseos) explícita en el mensaje marketinero, sigamos con el facilismo de hacernos de lo ajeno, pues "todos" argentinos.

Foto: Enrique Cangas.

Nos encanta aprovechar el logro excelso de la copa del mundo, el trabajo honesto y denostado de nuestra industria del agro, y las preocupaciones genuinas de argentinos actuales, para hacernos de méritos ajenos. Y lo hacemos siempre de la misma forma: atribuimos todo lo bueno a un supuesto gen argentino, y nos burlamos de aquellos que "no la ven" y putean. Ignoramos a propósito que los que putean lo hacen porque son los que tiran del carro al que todos nos subimos.

Olvidamos voluntariamente que los jugadores que ganaron viven afuera del país (¡ah, pero son argentinos!), que el campo trabaja a pesar de lo que le tira el Gobierno que se hace de sus cosechas para regodearse en dólares extranjeros, y que los que se van, se van porque les han quitado la esperanza, y los que vuelven, vuelven por amor a su familia, no a los "argentinos" sin distinción, mensaje implícito del video. Y mucho menos por amor a los gobernantes de esta Argentina vapuleada.

Foto: Enrique Cangas.

Si por Argentina queremos decir su Gobierno y las políticas injustas, egoístas y amigas de lo ajeno tan comunes como culturalmente instaladas… entonces no, el título original del video es correcto y no hay que cambiarlo, pues no le hacemos un favor a nadie mintiéndole sobre su enfermedad. Por más paraíso que muestren las imágenes, Argentina bien puede ser un infierno del que muchos quieren huir, y sin faltar a su patriotismo.

Así es que yo también casi caigo en el engaño. Las imágenes y la música del video me hicieron caer un lagrimón, y estaba a punto de agarrar mi camiseta y correr al obelisco a gritar "Argentina, Argentina", cuando YouTube, aquél del algoritmo infalible, me sugirió el siguiente video titulado "Grabois tomó el campo de Lewis y hay preocupación en la zona". Me había olvidado por un minuto de "esos" que también comparten el gen argentino. No es Argentina la que es una m…

Sugiero que en este 2023 que ya empezó, nuestro video de fin de año sea... "Merd… ¡Argentina, qué país!"

* Roberto Helguera, abogado y docente.