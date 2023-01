Uso del cannabis en Mendoza: trabas en el control paralizan la actividad

Actualmente, en Santa Rosa se encuentra el Laboratorio de Fiscalización de Cannabis, donde se producen una serie de investigaciones con el objetivo de profundizar el conocimiento de su uso de forma medicinal. Este proyecto nació con fines científicos pero marcó un hito en pos de dinamizar la actividad en la provincia, sin embargo, aún resta mucho por hacer. Así lo estableció María Virginia Coraglia, responsable de la Unidad de Cannabis, quien habló con MDZ Radio y advirtió sobre la importancia de que llegue la reglamentación desde Nación. Además, señaló que el control sobre el autocultivo resulta muy difícil.

En cuanto al uso medicinal, la entrevistada indicó que en el año 2017 se hicieron muchos avances desde Mendoza y también a nivel nacional para dar un acceso "oportuno" y "gratuito" al aceite de cannabis para aquellas personas que sufren determinadas patologías en donde existe una evidencia científica sobre su aporte. "Se creó el Reprocann, a partir de allí cualquier persona que tenga la prescripción médica puede tener acceso a la planta a través de lo que es el autocultivo, mediante un control regulado. En los últimos años hubo muchos cambios legislativos y apertura estatal a utilizar esta planta como un paliativo del dolor o para la utilización en otras enfermedades", señaló.

Sin embargo, Coraglia dijo que a pesar de que en nuestro país existen varios productos autorizados, "todavía falta un gran camino que recorrer para hacerlo verdaderamente oportuno para todos, ya que muchas veces resultan muy caros. La mayoría de las veces se termina accediendo de manera clandestina. Se juntan un montón de cosas que tienen que ver con lo social, con lo económico, con lo cultural".

Para que una persona pueda producir aceite de cannabis de manera artesanal y que esto no se convierta en un delito, la entrevistada explicó que primero se debe registrar en el Reprocann, un registro de cannabis medicinal a nivel nacional. Esto se puede realizar a través de la aplicación Mi Argentina. "Se tiene que tener la prescripción médica, existe una limitación en cuanto a las plantas que se pueden tener en el hogar. No se puede comercializar, ni poner en circulación para terceros, a menos que se hubiese dado la autorización para ello. En principio únicamente se puede hacer en la casa en una cantidad de metros cuadrados y con la autorización del Ministerio de Salud de la Nación”, explicó.

En este sentido, con respecto al control de que las personas que utilicen las plantas lo hagan para el uso medicinal y no para otro fin, Corglia detalló: "Nosotros tenemos comunicación con el Ministerio de Salud, pero resulta muy difícil conocer los datos, ya que todo está resguardado por el secreto profesional. Cuando nosotros tenemos sospecha respecto de una situación en particular, tenemos que solicitar datos a través del juzgado. Es muy difícil de controlar porque todo esto lo regula Nación", señaló.

En este sentido, la entrevistada explicó que resulta muy dificultoso tener acceso a la información, ya que no existen convenios específicos en esa materia. "Es bastante complicado tratar de articular una situación que no sabés si roza lo ilegal o no. Muchas veces la sociedad avanza sobre determinadas cuestiones y después te enfrenta con lo legal. Hoy existen únicamente tres formas de acceder a la planta de cannabis de manera legal, una es el Reprocann, el fitomejoramiento y la autorización en el marco de la Ley 27.350", explicó.

A la espera de una reglamentación

Coraglia detalló que desde Mendoza, se ha avanzado "lo más que se ha podido" en cuanto a la producción y favorecer la inversión privada en esta nueva industria. “Avanzamos en preparar todas las herramientas necesarias para cuando vengan las inversiones, a través del laboratorio en el Iscamen, con el objetivo de ir conociendo la planta, haciendo los manuales correspondientes para la provincia de Mendoza, para poder asesorar también en inversiones", dijo.

"Estamos a la espera de una reglamentación de la ley nacional, que se sancionó el año pasado, en mayo. Entre noviembre y diciembre, se le venció el plazo al Poder Ejecutivo para la reglamentación de la misma. En la provincia existen proyectos presentados, que están siendo analizados. Sin embargo, estos proyectos van a tener que esperar a la reglamentación que se ha dado a nivel nacional", cerró.