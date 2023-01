Conocé algunos DJs que están revolucionando al mundo con su música

Como todas las semanas, de 20 a 21, por FM 105.5 (en Mendoza) o www.mdzradio.com , Espacio Soundtuary deleita a sus oyentes con una selección especial de figuras de la música electrónica internacional. El objetivo de este programa de radio es dar a conocer por día a un artista del género musical con una breve reseña de su trabajo y trayectoria musical. El evento internacional Soundtuary cada vez está más cerca y qué mejor que prepararse para este sintonizando esta propuesta.

La semana comienza nada más y nada menos que con el curador artístico de la selección de las figuras de este espacio radial: NIM . Además de ser dj, es promotor y director artístico con más de 15 años de experiencia en la agitada escena de la noche de Buenos Aires. Ha estado involucrado en la organización de varios de los más notables clubes, fiestas y festivales de la capital argentina. En sus sets propone una mezcla perfecta de deep house, progressive house y deep techno.

Actualmente, NIM sostiene importantes residencias: house music club "The Bow" y en el open air "Rio Electronic Music" donde comparte lineup frecuentemente con consagrados artistas internacionales como Lee Burridge, Damian Lazarus, Sasha o Adriatique. Además es invitado cotidianamente a participar de grandes festivales como Mandarine Park, Mandarine Tent, Mute Mar del Plata o La Fabrica Cordoba presentándose frente a miles de asistentes compartiendo cabina con gigantes de la industria electrónica internacional como Solomun o Tale of Us.

Siguiendo con la programación, el día martes estará dedicado a CARLITA , la dj y productora turca. La música es su primer amor y su mejor forma de expresión. Con una nutrida formación en música clásica comenzó tocando el cello y terminó graduada en la "Royal Academy of Music" de Londres.

Actualmente, la artista reconocida utiliza todo ese background musical para tocar un caleidoscopio musical muy variado en sus sets donde se destacan las influencias de sus viajes proponiendo un sonido muy global propio de una "ciudadana del mundo".

Pablo Fierro , será el protagonista del programa del día miércoles. Nacido y criado en las Islas Canarias se define como músico, dj y productor. Además de dedicarse a la electrónica, también trabaja en la composición de música para películas y lleva adelante su propio sello discográfico internacional: "Vida Records".

Fierro es multiinstrumentista toca la guitarra, el bajo, percusiones y piano. Ha desarrollado cientos de producciones de los más diversos estilos con colaboraciones muy notables en su género como Louie Vega, Atjazz o Black Coffee.

Ya palpitando la visita del trío alemán, Keinemusik, el jueves se disfrutará de la música de uno de sus miembros: &ME . Llegado desde Hamburgo a Berlín en el 2004, su talento fue rápidamente reconocido por djs legendarios como Dj Hell o Dj T quienes lo contrataron como coproductor.

Desde que el artista llegó a la capital alemana no paró de presentarse en los mejores clubes de la región. Sin embargo fue con su primera producción en solitario cuando definitivamente se instaló en la escena de la música electrónica con su track "F.I.R". Este se convirtió en un hit y fue publicado en "Keinemusik", sello discográfico, colectivo de djs y productores que él ayudó a fundar en 2009.

El fin de semana comenzará de la mano de Desiree, la artista nacida en Johannesburgo, Sudáfrica quien es sin dudas es una de las djs mujeres más prometedoras de la actualidad. Su propuesta musical mezcla afro house y techno clásico. En 2019 fue seleccionada finalista en el top 10 del reconocido certamen "Ultra South Africa King of the Decks" entre 500 otros djs del país ganando una notable popularidad en la región. La dj ha fundado un movimiento musical femenino llamado "Boys Club" luchando por una mayor inclusión de la mujer en la escena de la música electrónica global.

Espacio Soundtuary, es la previa para vivir la experiencia única de la tercera edición de la esta fiesta internacional que se llevará a cabo el 25 de febrero a las 17 hs en Luján de Cuyo. Sintonizanos y prepárate para conocer más acerca del santuario musical que llega pronto a Mendoza.