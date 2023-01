Es holandés y va a escalar el Aconcagua con ropa hecha de pelo humano

"Hoy vuelo a Mendoza, donde me espera una nueva aventura. Subiré al Aconcagua, la montaña más alta del mundo fuera del Himalaya", escribía hace apenas unos días Leonardo Antonio Avezzano, Hasta ahí, hay poco de "nuevo" en su mensaje. Son miles las personas que cada año hacen cumbre en el pico más alto de América.

La clave es que él lo hará usando ropa hecha con pelo humano. Él mismo explicó qué lo mueve: "Lo haré para apoyar la revolución de la industria textil, el segundo sector más contaminante del mundo después del petróleo", declaró a días de comenzar la subida.

Ya en Mendoza y a pesar de tener conexión intermitente, Avezzano compartió novedades con sus seguidores: "Llegué a Confluencia (3.400msnm) por el momento la chaqueta y el pantalón se quedan en la mochila ya que estoy cruzando el desierto y hace bastante calor", comentó y añadió: "En la montaña, nevó mucho. Me encontré con Dimitri, un amigo mío, bajando de la montaña después de su intento. Me dijo que 380 personas intentaron llegar a la cima y nadie lo logró hasta ahora. Hay casi un metro de nieve fresca y nadie logró pasar más allá. 6.100msnm, así que me lo voy a tomar con calma y esperar a que baje un poco la nieve, aunque aquí en Confluencia también está nevando".

Por último, el innovador aventurero declaró: "Voy a subir aunque tenga que abrir camino hasta la cima. Obtener acceso a Internet es difícil, pero trataré de mantenerlos actualizados".

Qué lo mueve a subir al Aconcagua con ropa hecha con pelo humano

Innovador por naturaleza y apasionado por la sustentabilidad creó, junto a la húngara Zsofia Kollar, Human Material Loop una compañía que se dedica a la "innovación de materiales" y que "empodera a los humanos para que sean la solución a la contaminación actual". Ambos tienen la misma mirada: es urgente crear materiales para el futuro. Y por ello comenzaron a investigar lo que luego se convirtió en su insumo clave: pelo que utilizan para la fabricación de textiles de alto rendimiento.

Avezzano ya había estado en el Aconcagua. "Fue hace 4 años. En ese entonces, no había estado nunca por encima de los 4.000msnm en mi vida. Estaba comenzando mi nuevo viaje personal después de trabajar durante 10 años en el mundo corporativo", confesó.

Entonces, debió enfrentar temperaturas por debajo de los 50°C, vientos de 90 km/h y tormentas de nieve que le cortaban la visión. "Probablemente, si no hubiera tenido el equipo adecuado, habría sufrido congelación, o incluso algo peor", dice.

Esa travesía que marcó el inicio de una nueva vida. Entonces, había llegado al Aconcagua sin tener saber con qué se encontraría en la montaña. "No tenía ni idea de lo que me esperaba allí en la montaña. Recibí una llamada para subir, probablemente para poner dirección a esa revolución que estaba ocurriendo en mi vida", cuenta con la seguridad de que los caminos se abren para quien quiere recorrerlos.

No sabía qué le tendría preparado el destino. Menos aún podía imaginar que cuatro años después volvería a la misma montaña con el sueño de hacer una revolución. Este también puede ser un nuevo comienzo. La ropa con la que Leonardo Avezzano escalará el Aconcagua está hecha con textiles a base de pelo. Foto: Gentileza Human Material Loop - Michele Fini

La expedición de Leonardo al Aconcagua, es la excusa perfecta para probar los textiles de pelo en un entorno que requiere alto rendimiento. “Hemos estamos explorando diferentes posibilidades y aplicaciones desde el principio. Puede que obtenga excelentes resultados de laboratorio, pero la verdadera prueba es cuando la pone en una situación de la vida real”, señala Kollar.

Leonardo espera que su equipo ultraligero -realizado con textiles de Human Material Loop- sirva para protegerlo a temperaturas inferiores a los -40°C.

“Hay muchos desafíos a lo largo de nuestra vida, algunos de ellos los creas tú mismo", reflexionaba Avezzano antes de subir al avión que lo llevaría de Fiumicino en Roma a Mendoza, al pie de la cordillera de Los Andes. Entonces, agregaba: "En este viaje eres parte del problema o parte de la solución. Para mí adentrarme en estos ambientes extremos es una forma de encontrar ese equilibrio con la naturaleza que parece perdido. Subo para reconectarme conmigo mismo, para estar en un entorno donde puedo sentir las debilidades y fortalezas del cuerpo y mente, y quizás también para desconectarme de mi ego".

Cómo se realizan los textiles de pelo

El objetivo de Human Material Loop es alcanzar el impacto cero negativo en el medio ambiente produciendo textiles de alto rendimiento. Para ello trabajan en diversas tecnologías. Uno de sus desarrollos más importantes tiene que ver con la utilización de fibra de proteína de queratina residual (pelo) en la industria textil.

"Somos innovadores y estamos listos para demostrárselo al mundo", exclaman Zsofia Kollar y Leonardo Antonio Avezzano. En la previa de una de sus travesías más importantes -tanto por el esfuerzo físico y mental que demanda como por la misión que lo lleva a alcanzar la cima- repite que "ll objetivo es ser la solución a la contaminación: reducir la degradación del suelo, la contaminación del agua, la contaminación por plásticos y la crueldad hacia los animales".

Esa premisa -que muchos podrían encontrar abstracta- los llevó a buscar la forma -muy concreta- de "hacer algo". Notaron que millones de kilos de pelo de peluquerías y barberías de todo el mundo llegan a los vertederos o son incinerados. "Si bien el cabello humano tiene la misma fibra de proteína de queratina que la lana, aún no se implementa en el sistema de producción", apuntan y proponen que incorporar pelo a la industria textil puede ser una verdadera revolución para una industria altamente contaminante.

Recuerdan que "la función más importante del pelo en los mamíferos es la de aislar contra el frío mediante la conservación del calor corporal" y comentan que "la chaqueta y los pantalones prototipo están llenos de pelo de desecho recogido de las peluquerías locales, tratados para proporcionar la mejor protección térmica en uno de los ambientes más duros".

"Finalmente, los humanos pueden ser útiles para nosotros mismos y no a costa del planeta", rematan Zsofia y Leonardo, los creadores de estos innovadores textiles.