El gesto solidario de una niña de 6 años con los enfermos de cáncer

"Fran tiene 6 años y es la segunda vez que dona el pelo. Justo hace un año donó el pelo. Esa fue la primera vez que se cortó el pelo en su vida. El papá no quería que lo hiciera, pero lo convencimos porque iba a ser para el pelito", cuenta Rocío, su mamá, emocionada con el gesto de Fran. "Pelito" es el apodo de #UnPelitoMásFácil, la campaña que Lado H y Bellamente para recolectar donaciones de pelo para confeccionar pelucas oncológicas y entregarlas de forma gratuita, siendo el canal entre las personas que quieren ayudar y las que lo necesitan.

"Un pelito más fácil nace con la idea de ser un punto de encuentro entre todas las personas que quieren sumarse a donar el pelo, y quienes están atravesando un tratamiento y necesitan una peluca para que puedan tenerla para poder hacerles más fácil el tránsito por su enfermedad", explica Carina Cohen, directora de Lado H y una de las impulsoras de Un pelito más fácil.

En Argentina hay unas 125 mil personas a las que se les diagnostica cáncer cada año. A raíz de esto muchos niños, niñas, adolescentes y adultos deben realizar un tratamiento que les provoca la caída del pelo y genera en algunos la disminución de la autoestima y aislamiento social. "Nos dimos cuenta que hacía falta poder darle mayor visibilidad al tema y es por eso que desde Lado H y Bellamente creamos la iniciativa Un pelito mas fácil donde las personas puedan sumarse a donar el pelo y podamos confeccionar pelucas que entregamos de forma gratuita a niños/as adolescentes y adultos que están atravesando por un tratamiento oncológico y no pueden comprarla por el costo elevado que tienen", señala Cohen.

Un pelito más fácil tiene ya lleva más de 7 jornadas solidarias y en la actualidad hay más de 150 puntos de recepción de pelo en todo el país. Según Cohen, "creamos nuestro banco propio de pelucas, formamos una red de peluqueros que son embajadores del proyecto y más de 50.000 personas gracias a Un pelito más fácil se involucraron con la temática".

Fran, antes y después del gesto solidario que conmovió a la sociedad.

El pequeño gran gesto solidario de Fran

"Fran llegó a esto porque yo soy de Lado H, que es una de las partes que impulsan esta iniciativa", dice Rocío y sigue: "No recibió un premio ni nada por tener ese gesto, pero creo que cuando hace estas cosas Fran se siente contenta. Le divierte, sentir que está haciendo algo bueno. Todo el mundo la felicita y, aunque es tímida, se siente orgullosa de lo que hizo. Creo que ese es un premio".

Súper tímida, Fran habla de su experiencia. "Doné el pelo para personas que están enfermas, no tienen pelo y están tristes. Me gustó ir a donar pelo porque pensé en esas personas", responde a la pregunta sobre las motivaciones para donar su pelo. "Con mi pelo les pueden hacer pelucas y cuando las tengan van a estar felices", agrega.

Antes de donar su pelo Fran escribió una carta para quien lo reciba. "Ojalá que el pelito que hoy dono se convierta en una sonrisa para todos los que hoy viven un momento triste"

"Fui con mi amiga Anto. Y fue lindo ir juntas. Cuánto más lo hagamos, más personas se ponen mejor", afirma con una lógica irrefutable y sigue: "Porque si no ayudo a los demás se van a poner tristes. Cuando ayudo me siento mejor".

Su mama coincide. Haber ido con Anto fue un plus para Fran que a los 6 años sorprendió a todos con su generoso gesto. "Me parece que en este caso, hubo un plus por ir con su amiga. Como que recibió un premio que fue compartir algo tan lindo con una amiga. Se sentían realizadas y eso es importante, transmitirles que las cosas buenas se contagian, se pueden hacer entre muchos y entre amigos es importante para nosotros como padres", concluye.

Fran y su amiga Anto yendo a donar su pelo.

FRAN